憲法法院駁回執政黨《完剝檢調法》異議，不能讓調查出現漏洞. March. 24, 2023 07:54. . 《完全剝奪檢察廳調查權》法得以原樣實施。憲法法院昨天駁回了國民力量黨議員們就檢察機關的直接調查範圍從6大犯罪縮小到腐敗、經濟犯罪等2大犯罪為主要內容的《檢察廳法》和《刑事訴訟法》的立法過程爭議提出的權限爭議審判。憲法法院認為，雖然原屬於共同民主黨的閔亨培（音）議員偽裝退黨等侵害了國會議員的審議、表決權，但國會議長的表決權和宣布權並沒有受到侵害。 憲法法院在國會的權限爭議審判中認為審議、表決權受到侵害的案例，雖然在2009年媒體法通過過程等有過幾次，但從未有過通過的法律本身無效的事例。此次甚至認可使《國會先進化法》宗旨黯然失色的偽裝退黨，雖然有不合理之處，但大體上看，其宗旨是立足於三權分立、尊重國會的自律性。憲法法院還對法務部和檢察機關以“侵害了檢察機關的調查、上訴權”為由，對通過的法律內容提出質疑的權限爭議審判表示，“憲法中沒有關於檢察機關調查、上訴權的根據”，駁回了訴訟。 前總統文在寅提名的憲法法院院長劉南錫（音，下同）和法官文亨培、李美善以及由大法院院長金明洙提名的法官李錫泰、李恩愛，民主黨提名的金基榮等6人被認為是進步傾向，外部早已預計憲法法院會予以駁回。此次李恩愛法官脫離，加入了具有中立、保守傾向的李善愛、李鐘碩、李英鎮法官壹方。雖然四名法官認為審議、表決權和通過、宣布權都受到了侵害，但以4：5的比率未能勝出。 憲法法院的決定並不意味著《完剝檢調法》沒有問題。該法在由共同民主黨主導的草率立法過程中，存在告發人提出異議被限制等諸多問題。要遵守限制檢察機關過度調查權的宗旨，但同時要完善內容，以免導致整體調查權的削弱。憲法法院承認偽裝退黨等、在立法程序上存在錯誤。盡管如此，閔議員仍然詭辯稱，“偽裝退黨反而是為了守護國會法”。共同民主黨應該接受憲法法院裁決的整體宗旨，為必要的重新修改法律提供協助。

한국어