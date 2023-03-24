金玟哉將挑戰新歷史，“本月最佳球員，作為後衛兩次獲獎”. March. 24, 2023 07:54. by 金正勛記者 hun@donga.com. 金玟哉（那不勒斯•照片）入圍了意大利職業足球甲級聯賽“3月份最佳球員”的候選名單。在意甲歷史上，他將首次以後衛身份挑戰壹個賽季兩次獲獎。 23日，金玟哉在意甲官方網站公布的本月最佳球員5人候選名單中榜上有名。同為隊友、本賽季兩次當選本月最佳球員的赫維察•克瓦拉茨赫利亞（那不勒斯）以及阿爾芒•勞倫特（薩索洛）、阿德裏安•拉比奧特（尤文圖斯）、德斯蒂尼•烏多吉（烏迪內斯）壹同入圍候選名單。本月最佳球員是通過球迷投票選出的。 去年9月，金玟哉作為亞洲籍選手首次當選意甲“本月最佳球員”。此次他作為防守隊員歷史上首次挑戰壹個賽季第二次當選本月最佳球員。除了金玟哉之外，作為後衛當選意甲本月最佳球員的只有曾效力於那不勒斯隊的卡利杜•庫利巴利（切爾西）。另外，壹個賽季兩次當選本月最佳球員的只有克瓦拉茨赫利亞。 金玟哉參加了3月舉行的球隊的3場正規聯賽。除了在12日與亞特蘭大隊的比賽中因擔心受傷而在下半場第31分鐘被替換下場外，在4日與拉齊奧隊的比賽和19日與都靈隊的比賽中，金玟哉都打滿了全場。那不勒斯隊在這3場比賽中取得2勝1負的戰績，並以71分的成績領先排名第二的拉齊奧隊（52分）19分。

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