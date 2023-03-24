只有65%的國民認為“結婚後需要子女”，創歷史新低. March. 24, 2023 07:55. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 據調查，去年結婚後認為需要子女的國民創歷史最低，為65.3%。其中，生育子女最多的年齡段30多歲人群的比重在最近2年裏下降幅度最大。 據統計廳23日公布的《2022年韓國社會指標》顯示，在全國3.6萬名13歲以上國民中，回答結婚後需要子女的人占65.3%，比兩年前實施調查減少了2.7個百分點。從各年齡段來看，回答“需要子女”的應答者比率在10多歲（41.1%）中最低，20多歲和30多歲也分別只有44.0%和54.7%。與2年前相比，除10多歲人群以外的所有年齡段都有所減少，其中30多歲人群的減少幅度（4.3個百分點）最大。 認為應該結婚的國民占壹半（50.0%）。從性別來看，認同結婚必要性的女性占44.3%，低於男性（55.8%）。 隨著對結婚和生育的偏好度下降，晚婚傾向加劇，生育率日益下降。以2021年為準，生育第壹胎的產婦的平均生育年齡為32.6歲，比2000年（27.7歲）增加了4.9歲。 據統計，去年每戶家庭的平均資產為5.4772億韓元，負債為9170萬韓元。在2021年收入對比住宅價格倍率（PIR）方面，首都圈高達10.1倍，創下了歷史最高紀錄。這意味著，要想在首都地區購買房子，必須攢10年的工資，而且是在不花壹分錢的前提下得出的。 在生活滿意度方面，75.4%的調查對象回答“對自己的生活很滿意”，比前壹年提高了3.0個百分點。統計廳分析說，解除保持社交距離措施的趨勢產生了影響。

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