韓國時隔5年再次參與共同提出聯合國朝鮮人權決議案. March. 24, 2023 07:55. by 申나리 journari@donga.com. 時隔5年，韓國將重返聯合國人權理事會朝鮮人權決議案的共同提案國。從文在寅政府時期的2019年起到去年為止，韓國連續4年以南北關系特殊性等為由，置身於人權理事會的朝鮮人權決議案共同提案國名單之外。 韓國外交部發言人林秀錫（音）23日在例行記者會上表示：“聯合國人權理事會將於下月3日或4日通過朝鮮人權決議。韓國政府時隔5年重返共同提案國，還積極參與了文案協商。”林秀錫就此次重返提案國的背景解釋說：“這反映了我們重視自由、民主、和平等普遍價值，以及以實現全球中樞國家為目標的立場和基調。” 此次決議中還包括了考慮到去年底聯合國大會決議案中首次明示的公務員在西部海域遇害事件和“脫北”漁民被強制遣返事件的文案。在擔心對外國人的拷問、當即處決、隨意拘禁、綁架等的現有條款中，包含了“敦促朝鮮向遺屬和相關機構公開（受害者）生死和下落等所有相關信息”的字句。草案中還說：“被遣送回國的朝鮮居民不能成為包括強制失蹤、隨意處決、拷問、不正當待遇等在內的任何侵犯人權的對象。” 另外，決議草案中還提到了“敦促朝鮮重新討論《排斥反動思想文化法》”的新內容。朝鮮在2020年制定該法並於去年8月修訂，把包括韓國在內的外部制作的所有文化產品規定為反動思想文化，予以嚴格禁止。 尹錫悅政府曾於去年在時隔4年後作為共同提案國參與了去年向聯合國大會提交的朝鮮人權決議案。政府的方針是，今後也將積極參與聯合國等國際社會為改善朝鮮嚴重的人權狀況而做出的努力。

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