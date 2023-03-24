美國將基準利率上調至5%……比韓國高出1.5個百分點. March. 24, 2023 07:55. by 紐約=金賢洙 常駐記者/ 申雅馨記者 kimhs@donga.com,abro@donga.com. 在銀行危機余波尚未平息的情況下，美國中央銀行聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）當地時間22日邁出了將基準利率上調0.25個百分點的“Baby-step”。自去年3月以後連續9次上調，美國利率從4.50~4.75%上升到4.75%~5.0%，以上端為準進入了5%左右。而其與韓國利率的差距是2000年以後22年來的最大值1.5個百分點。 美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾（照片）當天在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結束後舉行的記者招待會上表面了上調的背景：“雖然也考慮過凍結利率，但我認為通過行動表明盡全力穩定物價這壹點，維持信任非常重要。” 鮑威爾主席兩周前在美國議會聽證會上表示，“將上調（今年）最終利率預測值”，但FOMC當天公開的分散圖中，今年年末利率預測的中間值為5.1%（5.0%~5.25%）。這維持了去年12月的預測值。有分析認為，擔心銀行危機中的信用梗塞，實際上暗示了利率上調的結束。但是鮑威爾主席表示“今年不會下調利率”，告誡“政策轉換”的樂觀論。 由於美聯儲調整了速度，韓國銀行松了壹口氣。但是，如果美聯儲在5月份的FOMC上再次邁出Baby-step，韓美利率差距將擴大到1.75%，預計貨幣政策負擔將加重。當天，韓元兌美元的匯率因美聯儲的緊縮最後階段的期待感，比前壹個交易日（1307.7韓元）暴跌29.4韓元，以1278.3韓元收盤。

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