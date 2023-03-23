Kakao Mobility收購英國移動中介平臺，正式進軍海外市場. March. 23, 2023 07:46. by 南慧貞記者 namduck2@donga.com. Kakao Mobility22日表示，將收購英國移動中介平臺“Splyt”，正式進軍海外市場。這是Kakao Mobility首次收購海外企業。 2015年在英國成立的Splyt是以平臺企業為對象，提供標準化的全球應用程序接口（API）的企業。提供乘車呼叫、食品配送等服務的全世界主要應用程序（app）之間可以交換數據，使用者可以用壹個應用程序使用其他服務。舉例來說，這是壹種在全世界任何地方，利用在本國使用的應用程序，使用當地移動應用程序的方式。 Splyt的客戶包括優步、Grab、Careem、Cabify、Booking Holdings等主要全球平臺。Kakao Mobility解釋說，由於還與微信、支付寶、Trip.com等中國國內主要應用程序合作，因此今後如果中國用戶的海外旅行需求增加，有望受益。 Kakao Mobility方面表示：“在全球移動出行企業激烈競爭的海外市場上，將提高用戶的便利性。”

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