美國：“朝鮮為阻止海外勞工逃跑，切斷跟腱後遣送回國”. March. 22, 2023 07:55. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國國務院當地時間20日在《2022年各國人權報告》中表示，朝鮮為了防止在中國、俄羅斯等地工作的本國勞動者逃跑，折斷腿部或切斷跟腱遣送回本國，正在廣泛踐踏人權。另外，報告還介紹了朝鮮人因觀看韓國電視劇《魷魚遊戲》而受到重刑的事例，並指出：“朝鮮將韓國文化規定為反體制，正在嚴格進行處罰。” ● “朝鮮要求海外勞務人員提供忠誠資金” 美國國務院在當天發表的人權報告中稱朝鮮是“金氏壹家領導的權威主義國家”，並指出，“對於政權非法殺人、拷問、超國家壓迫和非法侵犯私生活等重大人權問題，有值得信賴的報告”。國務院每年都會發行評價世界各國人權狀況的報告。今年的內容包括有朝鮮在內的198個國家。 報告援引專門報道朝鮮消息的媒體的報道稱：“據曾在俄羅斯工作過的‘脫北者’透露，所有勞工都知道‘遣返程序’意味著將試圖逃跑者的腿折斷，讓他坐上輪椅送往朝鮮。”“朝鮮高層消息人士還確認，試圖‘脫北’的朝鮮勞工秋慶哲被派遣到俄羅斯的保衛省（工作人員）逮捕後、在跟腱受損的情況下被遣送回朝鮮，這壹消息屬實。” 報告指出：“朝鮮海外勞工大多數都在俄羅斯和中國，部分地區使用偽造身份證雇傭他們。”報告稱，雖然這些工人每天最長工作20小時，但工資卻低於中國勞動者的壹半，每月領取27萬-90萬韓元，其中70%-90%要返還給朝鮮政府。報告還稱，雖然朝鮮因新冠疫情關閉邊境，貿易受到禁止，但在太陽節（金日成生日）來臨之際，朝鮮仍然要求貿易商提供“忠誠資金”，並強迫被派遣到老撾的朝鮮醫療人員交納“忠誠資金”。 報告還介紹了朝鮮加強了對“韓國風（韓流）”的處罰力度。報告援引“自由亞洲電臺”的報道說：“將《魷魚遊戲》走私到朝鮮銷售的男性被判處槍決，購買該遊戲的高中生被判終身監禁，觀看節目的其他6名學生被判處5年重勞動刑，該學校的校長和班主任被解職。” ● “韓國以損害名譽為由限制自由表達” 美國國務院在韓國人權報告“暴力和折磨”部分介紹了尹錫悅總統去年9月出席紐約聯合國大會時的“俚語爭議”。報告稱，“MBC電視臺公開了尹總統批評外國國會的視頻，尹總統立即表示，‘損害與主要外國合作夥伴的關系，使國家安全陷入危險’”，並介紹了韓國政府禁止MBC記者搭乘總統專機的措施等。 此外，報告還表示，“韓國政府為了限制公開討論，審查個人和媒體的表達，動用了侵犯名譽法”，並列舉了報道尹錫悅夫人金建熙所謂‘茱莉（曾以‘茱莉’的藝名在娛樂場所工作）疑惑’的Youtube頻道遭到扣押搜查和前保健福利部部長柳時敏因涉嫌損害法務部長韓東勛名譽而被處以罰款等。 繼去年之後，“大莊洞醜聞”今年也被列入“腐敗及政府缺乏透明性”項目。報告稱，“媒體上有很多關於各級政府腐敗的報道”，並提到，檢方去年11月以涉嫌從城南城市開發公社前企劃本部長柳東奎處收受共同民主黨大選候選人、現該黨代表（黨首）李在明用作選舉資金的6億韓元為由，起訴了前民主研究院副院長金勇（音）。

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