韓國首枚民間運載火箭“韓光-TLV”發射成功. March. 22, 2023 07:55. by 田南赫記者 forward@donga.com. 為了將“韓國首枚民間宇宙發射體（太空運載火箭）”發射到宇宙，邁出了堅實的第壹步。國內宇宙發射體初創企業“Innospace”成功完成了獨自開發的試驗發射體“韓光-TLV”的發射，預計明年以安全抵達宇宙軌道為目標的實際發射體開發也將提速。 21日，Innospace方面表示，19日下午2時52分（當地時間），在巴西空軍下屬的阿爾坎塔拉航天中心進行的“韓光-TLV”發射圓滿結束。該公司以明年發射為目標，正在開發搭載小型搭載體的商用二級運載火箭“韓光-NANO”。此次發射是為了試驗相當於該發射體第壹段的15噸級推力發射體性能而進行的。 當天，Innospace通過在線記者招待會解釋說，試驗發射體在點火後穩定燃燒106秒，在正常飛行4分33秒後，在巴西海上正常降落。雖然比當初目標的發動機燃燒時間118秒少12秒，但數據分析結果顯示，發動機運轉正常，維持了推力穩定性。 Innospace表金秀鐘表示：“由於巴西的高溫，氧化劑的蒸發量增加，整體啟動時間比預想的要少”，“此次試射成功，完成了用於韓光-NANO發射體的第壹段發動機的開發”，表明了試射成功的意義。 該公司正在開發的宇宙發射體“韓光-NANO”的目標是在地球上空500公裏處搭載50公斤左右的運載體。這與在地球低軌道600~700公裏上可以裝載1.5噸級搭載體的“Nuri號”和可以運輸22噸以上搭載體的Space X的“獵鷹9號”發射體的規模不同。 Innospace計劃攻占不到500公斤的小型衛星市場。可以裝載150公斤的“韓光-Micro”、可以裝載500公斤級的“韓光-Mini”等組成了發射體陣容。金代表表示：“目前主要目標搭載體是10公斤左右的立方體衛星”，“此次試射成功後，協商過程將進展為實質性的合同過程。” 雖然試驗發射體的成功驗證了第壹段發動機的能力，但到明年實際發射體的發射為止，還需要克服很多困難。Nuri號在2018年驗證75噸級發動機性能的試驗發射體成功後，到實際發射體發射成功為止還耗費了4年左右的時間。相當於發射體第二段的推力3噸級上端發動機和整流罩及段分離技術的開發也尚未完成。 全北大學航空航天工學系教授申義燮表示：“實際上，只有將小型衛星等搭載體載入宇宙軌道，才能判斷出發射體已經成功商用化。現在（判斷最終成功與否）為時尚早。” 通常，地球上空100公裏被認為是宇宙的邊界，但當天公司沒有公開試驗發射體的投入高度。金代表解釋說：“此次發射的目標不是進入軌道，而是高空飛行試驗。” 另外，科學技術信息通信部長官李鐘浩（音）通過發送給金代表的祝賀信息表示：“祝賀民間企業首次試驗發射體的成功，將加快支援民間發射服務的商用化。”

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