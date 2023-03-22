以國家隊主教練身份見面的熱刺隊前輩，孫興慜：“盡快適應主教練的風格”. March. 22, 2023 07:55. by 坡州=金正勛記者 hun@donga.com. “我認為卡塔爾世界杯肯定是有效果的。” 孫興慜（托特納姆熱刺隊）在與韓國國家足球隊新任主教練尤爾根•克林斯曼進行首次合作之前，這樣說道。孫興慜21日在京畿坡州國家足球隊訓練中心（NFC）舉行的國家隊訓練前表示，“進軍世界杯16強後，球員們的自信心有所上升。重要的是繼續保持良好的氛圍。但我不會沈醉於這種氛圍。” 孫興慜在克林斯曼的前任保羅•本托主教練體制下擔任了隊長。目前，孫興慜是否會繼續被任命為隊長尚未決定。孫興慜表示，“最重要的是盡快適應主教練的風格。球員們在訓練過程中，要迅速掌握教練追求什麽樣的風格。”接著，他補充道，“主教練說要踢攻擊性強、熱烈的足球，希望選手們能盡快配合，踢出教練想要的足球。” 當天的代表隊訓練正如克林斯曼教練所預告的那樣在上午進行。之前本托主教練主要在下午進行訓練。孫興慜表示，“我個人很喜歡上午的訓練。睡眠不足的話，下午睡壹覺再恢復就可以了。包括我在內，喜歡上午訓練的選手很多。”當天孫興慜雖然多少有些疲憊，但在熱身時，他笑著與從1994年開始在托特納姆熱刺隊效力1年的克林斯曼教練等教練組進行了交談。 克林斯曼教練將帶領國家隊挑戰2026年北中美（美國、加拿大、墨西哥）世界杯。孫興慜表示，“與本托教練壹起共事了4年，雖然也有過艱難的時期，但因為相互信任，所以取得了很好的結果”，“今後4年裏，不可能每次都很好。重要的是不要動搖，球隊團結壹致。” 1月轉會到蘇格蘭職業足球凱爾特人隊後，首次被征召入隊的吳賢揆表示：“這是我第壹次適應時差並加入國家隊，真的很累”，“（為了國家隊集訓而適應時差）幾年的興慜哥真了不起。” 吳賢揆未能入選韓國代表隊卡塔爾世界杯最終參賽名單。但是被選為預備隊員，與國家隊壹起在卡塔爾進行了訓練。因為是預備隊員，所以沒能拿到球衣號碼。吳賢揆說：“現在能拿到新的球衣號碼，感到非常高興。沒有特別想要的號碼。能夠入選國家隊本身就是壹種榮幸。”當天，吳賢揆身穿右胸印有數字“26”的訓練服進行了訓練。壹般訓練服號碼很有可能是球衣號碼。去年11月與冰島隊的熱身賽上，吳賢揆在下半場替補出場，並首次參加A級比賽（國家對抗賽），當時他身披18號球衣出場。 在21名選手以非公開形式進行了上午的訓練的情況下，金玟哉（那不勒斯）、李康仁（皇家馬洛卡）、李在成（美因茨）、鄭優營（弗賴堡）當天將進入坡州NFC，從22日開始參加訓練。另外，國家隊將於22日結束上午的訓練，之後前往與哥倫比亞隊舉行A級比賽的蔚山。

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