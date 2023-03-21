希特勒式煽動術. March. 21, 2023 07:41. . 1919年9月12日，德國工人黨在德國慕尼黑的壹個啤酒大廳舉行集會。黨名雖然很大，但只是壹個小集團而已。盡管如此，為了監視和掌握動態，軍方派遣的間諜也參加了此次活動。其中壹人就是希特勒。 希特勒不是單純的間諜。曾是軍事情報隊負責人的卡爾•邁爾大尉並不需要聽來的情報收集，而是想培養能夠進入組織，有能力進行活動、煽動大眾的要員。邁爾把選拔出來的要員派往慕尼黑大學，進行了基礎的社會科學學習和演講教育。希特勒在那個項目中發揮了優秀的力量。 當天的演講者是在慕尼黑大學教希特勒的教授。 聽眾的反應不冷不熱。 希特勒更加不屑壹顧，感到郁悶。當他準備離開時，另壹位教授登場發表了這樣那樣的主張。希特勒憤怒不已，沖出去進行了壹場激烈的辯論。聽到希特勒演講的工人黨代表立即跑向希特勒要求其加入黨。就這樣，希特勒的人生開始了。 只有實業中學輟學學歷的希特勒開始成為著名的演說家。啤酒大廳的演講出名了，後來聚集了數千人。得到狂熱支持者的希特勒掌握了黨，1934年掌握了國家。5年後，為了掌握歐洲和蘇聯，他發動了戰爭。 希特勒的演講有什麽特別之處呢？希特勒提出了幾個原則。希特勒自己證明了“讀懂大眾心中的願望，用他們的語言講故事”、“領導人表現出充滿信念的樣子，大眾就會跟隨”這些可怕的理論。他舉例說明道，分裂世界的兩個理念、資本主義和共產主義也是猶太人制造的陰謀。 “只要猶太人消失，戰爭、貧富矛盾、風氣紊亂，無恥之徒也會消失”，人們會相信這樣的話嗎？事實上，無數大眾相信。現在也依然有人相信。如果用其他單詞代替猶太人，就會立即生效。這種煽動術並不僅僅是希特勒的作品。在歷史中，在全世界也比比皆是。希特勒只是成功事例之壹。

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