日本高中生重開韓國修學旅行……時隔3年，37名學生將訪問全州和首爾. March. 21, 2023 07:43. by 金正恩 kimje@donga.com. 日本青少年的韓國修學旅行因新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）疫情中斷3年後將重新開始。 韓國文化體育觀光部20日表示：“日本熊本縣路德學院高中的37名學生將於21日至25日在全北全州和首爾壹帶進行為期5天4夜的旅行。”日本高中生計劃訪問姊妹學校全州信興高中，參觀課程後身穿韓服參觀全州韓屋村。在首爾，他們將訪問鐘路區景福宮、龍山區南山首爾塔、松坡區樂天世界等地。 日本青少年的韓國修學旅行自1972年首次開始後壹直持續，但由於新冠疫情，在2020年全面中斷。此次訪問的路德學院高中生是繼大流行後3年來首次訪問韓國的日本青少年修學旅行團。 另外，文化體育觀光部表示，將與日本旅遊業界協商，根據日本青少年高度關註的主題，開發修學旅行項目等，支援擴大教育旅行內容。文化體育觀光部表示：“今年暑假期間，將邀請100多名日本初高中教職員到韓國進行示範巡演”，“將努力增加兩國間的修學旅行交流。”

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