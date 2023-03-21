瑞銀集團收購瑞士信貸銀行……暫時避免了“黑色星期壹”. March. 21, 2023 07:43. by 巴黎=常駐記者趙恩雅、紐約=常駐記者金賢洙 achim@donga.com、hskim@donga.com. 引發“第二個雷曼事件”憂慮的世界級投資銀行瑞士信貸銀行被瑞士第壹大銀行瑞銀集團收購，全球銀行危機的燃眉之急勉強得以解決。美聯儲等6個主要國家的中央銀行也表示，“將加強美元流動性供應”，展開了“支援側應”。 瑞士政府和瑞士國家銀行當地時間19日召開記者招待會表示：“得益於瑞士聯邦政府、瑞士金融市場監督管理局、瑞士國家銀行的支持，瑞銀今天宣布收購瑞信。”收購總額為30億瑞士法郎（約4.23萬億韓元），瑞士國家銀行向瑞銀提供最多1000億瑞士法郎（約141.7萬億韓元）的流動性，對收購施以援手。 收購消息宣布之後，美國、歐盟、英國、瑞士、日本、加拿大等6個國家（組織）的中央銀行同時發表聲明稱，“決定將美元互換的運營頻率從‘周’單位改為‘日’單位”，並宣布了加強美元流動性的共同措施。這是考慮到2008年全球金融危機時歐元區銀行因難以獲得美元而加劇危機的情況而采取的措施。 但市場的不安情緒並未平息。韓國綜合股價指數（KOSPI）20日開盤初期壹度超過2400點，但隨著在美國決定基準利率之前的警戒心擴散，比前壹個交易日下降了0.69%，以2379.20點收盤。香港恒生指數下跌3.01%，日本日經平均股價下跌1.42%。

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