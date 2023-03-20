華爾街攜手，銀行合並……金融危機迫在眉睫的美國和歐洲. March. 20, 2023 07:46. by 紐約=常駐記者 金賢洙、巴黎=常駐記者 趙恩雅 kimhs@donga.com、achim@donga.com. 據觀測，瑞士第壹大銀行瑞銀集團（UBS）將收購面臨破產危機的第二大銀行瑞士信貸銀行（CS）。美國要求像沃倫·巴菲特壹樣的華爾街大腕共同參與銀行救助。美國和歐洲正在竭盡全力阻止另壹個“黑色星期壹”（股價暴跌），以平息全球金融危機的恐懼。 英國《金融時報》、美國《華爾街日報》等媒體當地時間18日報道稱，瑞銀即將收購瑞信。如果資產規模達1.1萬億美元（約1440萬億韓元）的瑞銀收購5750億美元（約753萬億韓元）規模的瑞信，歐洲將誕生超大型“恐龍銀行”。有預測稱，這將成為世界銀行史上自2008年全球金融危機以來最大的事件。 美國有線電視新聞網（CNN）援引瑞士媒體的話報道說，瑞士財政部從當天下午5點開始舉行了決定瑞信命運的危機管理會議。《金融時報》也報道說，瑞銀和瑞信將於19日分別召開理事會。《華爾街日報》表示，兩家公司的收購協議可以在19日或之前達成。 據《金融時報》透露，瑞士金融當局為了在周壹20日股市開盤前宣布兩家公司的收購合並，正在摸索跳過當地法律要求的6周股東協議及股東大會程序的緊急措施。這是為了防止因市場恐慌而引發的擠提（大規模取款）事態導致的“黑色星期壹”。 美國彭博社18日援引相關人士的話報道說，美國政府高層負責人多次聯系“投資奇才”沃倫·巴菲特，要求他出面解決中小型銀行危機。此前，JP摩根大通總裁傑米·戴蒙16日也應美國財政部長耶倫的要求，出面救濟陷入銀行擠兌危機的第壹共和國銀行。 雖然11家美國大型銀行公布了300億美元（約39萬億韓元）的存款，但第壹共和國銀行的股價在17日仍然暴跌了33%，這還不足以平息金融危機的恐慌。美國中小銀行聯合要求耶倫等采取更強有力的措施，稱：“聯邦存款保險公司保證2年全額存款，恐懼才能平息。”

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