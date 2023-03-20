時隔888天大眾交通內“摘掉”口罩……目前還是新冠疫情“嚴重”階段. March. 20, 2023 07:45. . 從今天起，在地鐵、公交車、出租車、鐵路、飛機等地方，戴口罩將從義務轉變為勸告。自2020年10月13日實行大眾交通口罩義務化後，時隔888天終於摘掉了口罩。在大型超市或火車站站臺沒有出入門的藥店也可以不戴口罩。現在還有義務戴口罩的地方是普通藥店、醫院、殘疾人福利設施等易感染設施。 政府之所以決定解除公共交通口罩令，是因為去年初冬開始的第七次大流行事實上已經結束，而且因新的變異病毒再次流行的可能性也很低。今年1月30日部分解除室內戴口罩義務後，日均確診患者和危重癥患者仍呈減少趨勢。也就是說，3年多時間裏導致韓國超過3000萬名感染者和3.4萬多人死亡的新冠肺炎即將結束。 但是，韓國國內的新冠危機警報還處於最高水平的“嚴重”階段。政府計劃在下月底或5月初世界衛生組織解除“國際公共衛生緊急狀態”後，才下調危機警報，並廢除其余的口罩限制。新冠病毒對60歲以上人群的致命率為0.12%-1.94%，仍然高於流感，因此不能忽視高齡者和基礎疾病患者的保護。像上下班地鐵或公交車壹樣，在“三密（密接、密集、密閉）”環境下，戴口罩才是安全的。新冠疫情期間，通過戴口罩和洗手，起到了減少流感患者的效果。新冠結束以後，個人衛生守則也要生活化。 現在是政府應加快支援日常恢復速度的時期。相比“大流行憂郁”，更危險的是“結束流行藍”，即災難結束時襲來的憂郁感。以弱勢群體為中心，聲稱“生病時沒有人得到幫助”的社會斷絕感的人也在增加。應該實行幫助這些人恢復情緒和精神的項目。 隨著氣候變化和國家間移動量的增加，傳染病的發生周期呈縮短趨勢。從2002年非典發病到2009年甲流流行用了7年時間，但到2015年中東呼吸綜合征（MERS）事態用了6年，到新冠發病用了5年時間。從傳染病監視到檢疫防疫治療，需要重新整頓傳染病應對基礎設施。雖然不能阻止未來傳染病，但只要做好了準備，就能夠減少損失。

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