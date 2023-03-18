韓日將就“韓國半導體和日本材料緊密聯系”展開未來合作. March. 18, 2023 07:45. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統和日本首相岸田文雄在首腦會談中決定擴大經濟、安保合作，兩國正在把合作水平擴大到半導體、電池、電動汽車等尖端產業的供應網穩定和數字轉換等面向未來的新增長產業。以韓國發表日本帝國主義強占時期強制征用受害者解決方案為契機，企業界之間的尖端產業合作也正式開始。有評價認為，在對強制征用受害者的謝罪、反省、賠償、貢獻問題上，岸田和被告企業能拿出多少有誠意的響應措施，將成為今後韓日關系恢復的核心變數。 尹錫悅總統17日出席了全國經濟人聯合會（全經聯）和日本經濟團體聯合會（經團聯）在東京經團聯會館主辦的韓日商務圓桌會議，並表示：“兩國將共同合作並應對供應鏈、氣候變化、尖端科學技術、經濟安保等多種全球議題。兩國在數字化轉變、半導體、電池、電動汽車等未來尖端新產業領域合作的余地非常大。”他還承諾：“兩國政府將不惜壹切代價支持大家，讓大家放心交流，創造創新的商機。”這是在強調在半導體、電池、電動汽車領域全球供應網重組中，韓國不僅將與美國合作，還將與日本合作的意誌。這是繼2009年6月李明博總統訪日期間舉行“韓日經濟界人士座談會”後，時隔14年韓國總統再次出席韓日經濟界人士活動。不過，人們期待的岸田首相出席未能實現。 尹錫悅對就任10個月以來凍結的韓日關系正常化拋出了勝負手，圍繞首腦會談得失問題，韓國輿論出現了分歧。據悉，韓國政府在首腦會談準備過程中，向日本政府要求岸田提及1998年《金大中-小淵宣言》中“對殖民統治進行深刻的反省和發自內心的謝罪”。據悉，就被告企業參與全經聯和日本經團聯出資的未來夥伴關系基金問題，雙方還協商了在尹總統訪日期間發出信息的方案。但在這兩個問題上，日本在此次訪日期間都沒有提及。對此，有人指出，岸田首相訪問韓國時，只有在道歉、反省方面表明有進展的立場或被告企業參與未來基金等盡快實現，尹錫悅才能說服國內輿論。對此，總統室相關人士回避正面回答稱：“此次會談和討論不是結束，而是開始。”共同社和日本廣播協會（NHK）報道稱，岸田表達了邀請尹錫悅參加5月廣島七國集團會議的意向。

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