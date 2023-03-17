產業界和學界人士：“韓日應在中小制造業領域進壹步增加交流”. March. 17, 2023 07:41. by 李새샘 iamsam@donga.com. 為生產各種產品打造“框架”的模具企業聚集的韓國模具協同組合將於4月在日本舉行模具展示會。由於新冠疫情的擴散，日本當地展示會的舉辦自2019年以後中斷已有4年。協同組合理事長申龍文（音）表示期待道：“這壹期間，來自日本的業務量減少了壹半，今後如果韓日交流增加，訂單也會增加。僅靠國內的業務量存在不足的情況下，日本企業的模具訂單將成為重要的食物。” 與化妝品和服裝等消費品領域的中小企業出口最近急速增長不同，制造業領域的出口因韓日關系梗塞和新冠疫情的擴散而持續減少。據中小風險企業部16日透露，去年韓國中小企業對日本的十大出口產品中，模具出口額為2820萬美元，同比減少15%，連續3年呈現減少趨勢。汽車零部件出口額也比前壹年減少了4.4%。但是半導體制造用設備（26.2%）、石油產品（18.9%）等出口有所增加。由於疫情等原因，半導體和石油產品需求劇增的影響很大。 專家們指出，即使是為了提高國內中小、中堅企業的競爭力和擴大銷路，也應該恢復崩潰的供應網，增加與日本企業的交流。西江大學國際研究生院教授許允（音）表示：“在供應網危機可視化的情況下，像日本壹樣有競爭力的供應商和需求者距離較近，這對於國內企業來說，在節約費用、提高品質、穩定性方面也是積極的。在材料、零部件、裝備領域的國產化努力持續的同時，應該增加與日本的合作。”

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