繼矽谷銀行之後，輪到瑞士信貸銀行……需要先發制人的風險管理. March. 17, 2023 07:41. . 隨著美國矽谷銀行倒閉，金融危機的恐懼正在擴散到歐洲。瑞士投資銀行、瑞士信貸銀行成為新的震中。美國和歐洲銀行的股價同時暴跌，信用等級也即將下降。 世界九大投行之壹瑞士信貸的危機最近通過年度財務報告表示：“發現了內部控制方面的重大弱點。”再加上最大股東沙特阿拉伯國立銀行表示不能追加流動性支援方針後，瑞信壹天內股價暴跌了近30%。瑞信前年因對韓裔美國投資者黃·比爾經營的阿古斯資本（Achegos Capital）的投資失敗，遭受了超過7萬億韓元的損失等諸多不利因素，從去年年末開始，顧客的取款量劇增。 瑞士信貸的危機與向安全資產美國國債投資壹半以上資產後、因利率上升導致國債價格下降而破產的矽谷銀行的情況大不相同。但籠罩在不安感中的世界金融市場卻處於極度敏感的狀態，甚至出現了細小的不利因素，直接導致提現事態。如果面向全世界營業的大型銀行瑞士信貸破產，對全球金融市場的沖擊將無法與以矽谷風險企業為顧客的矽谷銀行相比。 矽谷銀行事件發生後，韓國金融當局曾表示，“對韓國金融市場產生的效果有限”，現在才要求國內銀行擴充自己的資本。從顯示多大程度上可以用自有資本填補借出後未能回收的資產的自有資本比率來看，國內銀行為12.26%，與歐盟、美國等相比還不足。最近，股東們要求擴大分紅的要求越來越大，因此該比率很有可能進壹步下降。 韓國的金融系統與美國、歐洲不同，背負著超過國內生產總值的巨額家庭負債炸彈。讓矽谷銀行在36小時內超高速破產的“數字銀行擠兌”，在手機銀行普及的韓國，危險性更大。金融當局應該以銀行界等為對象，盡快實施假設最壞情況的“壓力測試”，引導他們先發制人地積累足夠的資本。金融公司也有必要克制過分的分紅、發放職員獎金等。

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