三星投資300萬億韓元，建設世界最大的半導體園區. March. 16, 2023 07:49. by 世宗=金炯民記者、洪錫鎬記者 kalssam35@donga.com,will@donga.com. 到2042年為止，韓國政府將吸引300萬億韓元的民間投資，在京畿道龍仁市建設世界最大規模的系統半導體集群。為培養半導體、未來汽車、核電站、宇宙領域等未來尖端產業，將在全國15處建立國家尖端產業園區。政府決定將開發限制區域（綠化帶）等各種限制規定大幅放寬到競爭國家的水平，到2026年為止，在半導體、顯示器、二次電池等6大領域吸引550萬億韓元的企業投資。 尹錫悅總統15日在青瓦臺迎賓館主持召開了第14次非常經濟民生會議，並表示：“將與現有的150家以上的國內外原材料、零部件、設備企業、板橋無晶圓廠等聯系起來，把半導體大集群培養成世界最大規模。”政府計劃在半導體集群中引進5個尖端制造工廠和150個國內外屈指可數的材料、零部件、設備及無晶圓廠（半導體設計）企業。其構想是，與現有的半導體生產園區器興、華城、平澤、利川聯系起來，以Mega集群運營。入駐企業將享受所得稅及財產稅減免、簡化許可程序、擴大容積率（現有產業園區的1.4倍）等優惠。 三星電子當天表示，將在20年內投資300萬億韓元建設龍仁系統半導體集群。龍仁集群竣工後，三星電子將構建連接器興、華城等的半導體生產三角帶。間接生產誘發效果約為400萬億韓元，雇傭誘發效果也將約為160萬人。 韓國政府將按照包括系統半導體集群在內的未來汽車、核電站、機器人等尖端產業，在全國範圍內建設15個國家尖端產業園區，總規模達4076萬平方米（約1200萬坪）。這是歷屆政府指定的產業園區中規模最大的壹次。如果被指定為尖端產業園區，將把開發限制區域等各種選址限制放寬到最高水平，並支援用水、電力等基礎設施建設。 此次政府的發表是根據最近美國、中國、日本、臺灣等主要競爭國家（地區）提供各種稅制優惠和補貼，集中培養尖端產業而做出的決定。美國對本國半導體投資給予25%、二次電池給予30%的稅額減免優惠。日本也由政府支援尖端產業投資額的40%，中國免除半導體生產工程的法人稅。尹錫悅當天強調：“各國為了引進尖端產業制造設施，不惜提供大規模補貼和稅制支援。政府為了進壹步成長，必須切實支援民間投資。”

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