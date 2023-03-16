公共交通和超市內的藥店從20日開始“無需義務佩戴口罩”. March. 16, 2023 07:49. by 李智雲記者 easy@donga.com. 從20日開始，即使不戴口罩，也可以乘坐公交車、地鐵、飛機等公共交通。這是根據1月30日解除室內戴口罩義務後，新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）的流行狀況仍然穩定的判斷而采取的措施。 中央災難安全對策本部15日確定並發表了將戴口罩義務放寬為“勸告”的內容。從20日開始，訪問大型超市、火車站、客運站等所在的開放型藥店時，也將解除戴口罩的義務。 2020年1月中斷的往返於韓國和中國的客輪也將從同壹天開始恢復運行。兩國間的旅客運輸是時隔3年零2個月後依次恢復的，此前只有貨船往返於兩國之間。 通過此次措施，戴口罩是“義務”的地方只剩下醫院和普通藥店等醫療機構和老人療養院等感染脆弱設施。預計醫院和易感染設施佩戴口罩的義務將在4月末、5月初世界衛生組織（WHO）解除“國際公共衛生緊急事態（PHEIC）”後才能調整。 行政安全部次官韓昌燮（中央災難安全對策本部第二次長）在當天的會議上表示：“積極勸告擁擠時間段的公共交通使用者、高危險群、有癥狀者佩戴口罩。”也就是說，囑咐乘坐公共交通工具時，根據本人判斷，必要時請自發戴上口罩。 現在剩下的新冠病毒防疫措施只有對確診者的7天隔離義務和醫療機關等部分戴口罩的義務。疾病管理廳計劃於本月末發表包含解除其余防疫措施方案的“路線圖”。

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