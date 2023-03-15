矽谷銀行遭美國國債攻擊，教訓是“沒有金融安全地帶”. March. 15, 2023 07:39. . 給世界金融市場帶來沖擊的美國矽谷銀行破產的余震仍在持續。雖然美國政府表示將全額保障矽谷銀行的存款，並提前出面平息，但不安感並沒有減弱。隨著中小銀行的連鎖破產和銀行擠兌（大量存款提取）等憂慮持續，金融市場正在動蕩。因為不是短期內結束的話題，勢必導致短期內變動性增大。 金融界為躲開了令人擔憂的“黑色星期壹”而松了壹口氣，卻在壹天之後的昨天又出現了動搖。韓國綜合股價指數和創業板指數分別下跌2.56%和3.91%，是今年以來的最大跌幅。亞洲股市也同時呈現弱勢，匯率也出現了波動。全球投資者正在迅速轉向美國國債和黃金等安全資產。自10日矽谷銀行關閉後，僅過兩天全球金融股的市價總額就蒸發了4650億美元（約600萬億韓元）。 此次事件的原因是投資了世界上最安全的美國國債，因此其影響更大。這與不良資產成為導火線的2008年金融危機不同。矽谷銀行在低利率時期，向超優良安全資產美國長期國債等大量投資了壹半以上的資產。但是，隨著利率比預想的急劇上漲，債券價格暴跌，遭受了巨大損失，達到了無法承受顧客提取存款要求的水平。這給了我們壹個教訓，即在金融領域沒有絕對的安全地帶。 國內金融機構的資產、負債結構與矽谷銀行不同，流動性也良好，但不能因此掉以輕心。如果說矽谷銀行被美國國債絆住了腳跟，那麽國內金融圈就有房地產項目融資的炸彈。去年底，房地產項目融資余額達到116.6萬億韓元，貸款余額的74%集中在保險、證券等第二金融圈。儲蓄銀行向高風險企業貸款的比重高達30%。 此次事件表明，由於金融市場的變化，過去熟悉的方式無法應對危機。很難預測因高強度金融緊縮而積累的金融脆弱性何時如何突出。正如手機銀行觸發的“超高速銀行擠兌”所顯示的那樣，金融當局即使暫時分心，也可能錯失良機。要密切觀察金融系統，只要出現壹點異常征兆，就要采取先發制人的措施。因為自信地說“基礎體力沒有問題”而遭遇危機的外匯危機的經驗歷歷在目。絕對不能掉以輕心。

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