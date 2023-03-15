時代的奴隸. March. 15, 2023 07:39. . 時代有時使人成為奴隸。學者們也不例外。朝鮮時代的性理學家“順庵”安鼎福也是如此。 他是個忠於當代價值觀的人。他說，丈夫去世時，有兩種情況可以讓妻子活下去。例如，需要贍養無處投靠的公婆和子女太小，沒法委托別人去祭祀丈夫。他指著不屬於這個範圍但獨自活著的女人說：“真是個不知輕重的寡婦。”當時的儒教價值觀是，妻子要跟著丈夫去死（陪葬）。 丈夫因病去世後，他稱贊了撇下年幼子女舍棄生命去陪葬的某位夫人，是因為她隸屬於這種價值觀。那位夫人有丈夫的兄弟們，所以不用擔心贍養公婆的問題，但有壹個9歲的兒子和14歲的女兒。所以她不需要死，但她主動提出去死。孩子們哭著勸阻也沒用。她留給年幼子女的遺書是這樣的。“我不能留戀妳們，跟著妳們的爸爸走了。妳們好好長大以後來地下看看爸爸和媽媽吧。”順庵稱贊其寡婦比壹般男人強，並留下了長篇文章，要求家人效仿。 現在回想起來，大家都是時代的奴隸。所以比起生命，更重視理念。順庵是當代的學者，他稱頌留下孩子去陪葬的母親，以此同謀於時代的暴力。把朱子學的價值內在化而選擇死亡的女性不應該被稱贊，而應該成為憐憫的對象。而且，更大的憐憫對象應該是孩子們。順庵應該想到那些因母親自殺而受傷、沒有母親獨自生活的孩子們。但是他沒有發表任何言論。那不是因為沒有溫暖的憐憫之心，而是服從時代要求的結果。時代的界限是他的界限，不，是所有人的界限。200多年後的今天，難道就沒有這樣的事情嗎？

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