韓國稅收5年內減少17.5萬億韓元……稅收亮起警告燈. March. 15, 2023 07:40. by 朴熙昌, 崔惠? ramblas@donga.com,herstory@donga.com. 據分析，由於實施去年第四季度（10月-12月）國會通過的法律，從今年開始的5年間，韓國稅收將年均減少17萬億韓元以上。隨著經濟蕭條的持續，從年初起稅收就亮起了警告燈，因修改法律導致的稅收減少幅度也很大，因此稅收不足的憂慮越來越大。 據國會預算政策處14日透露，隨著去年第四季度國會全體會議通過的法律付諸實施，2023年至2027年的稅收收入將年均減少17.4593萬億韓元。這是以去年第四季度通過的法律中對國家財政產生影響，可以推算的15項法律為對象進行分析後得出的結果。 據調查，法人稅和所得稅從今年起將分別年均減少4.1163萬億韓元和2.2956萬億韓元。到2027年為止的5年間，法人稅和所得稅的減少幅度共達32.0591萬億韓元。據推算，由於放寬綜合房地產稅，這壹項稅收也將減少1.3442萬億韓元。通過擴大信用卡使用金額所得稅減免等稅收特例限制法的修改，年均減少9.5709萬億韓元。 受經濟停滯等影響，韓國稅收進度率已經跌至18年來的最低值。今年1月，意味著實際征收的稅金比率的稅收進度率僅為10.7%。這是自2005年1月（10.5%）以來的最低水平。

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