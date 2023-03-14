經合組織也認為“非常奇特”……沒有官方控制的韓國健康保險. March. 14, 2023 07:36. . 據悉，經濟合作與發展組織上個月在就韓國的健康保險制度與韓國企劃財政部協商後評價說：“韓國的健康保險非常奇特（highly unique）。”大多數經合組織會員發達國家指出，政府和國會控制需要稅金的健康保險的支出項目、增加率等，但韓國健康保險在沒有外部管理的情況下使用巨額資金。 特別是，經合組織指出，韓國政府無法監測健康保險支出，也無法確定支出增長率，但政府預算卻在“自動”投入。由健康保險公團會計管理的健康保險，從2007年起其每年收入的20%從國庫得到支援。起初是限時條款，但壹直被延長，去年底因朝野意見分歧，因日落期限結束，支援依據消失。盡管如此，今年仍計劃提供11萬億韓元的預算支援。 雖然需要投入巨額稅金，但健康保險的支出規模和保險費率等是由保健福利部部長咨詢機構“健康保險政策審議委員會”決定。在25名委員中，醫藥業界人士和政府方面人士的比重壓倒性地高。政界的民粹主義醫療福利擴大要求、醫藥界的利益等沒有被過濾，很容易直接連接到支出上。 隨著健康保險支出規模的增加，給財政帶來負擔的可能性正在持續增加。去年的支出規模為86.6萬億韓元，是22年前健康保險制度合並後的8倍。2018年引進“文在寅醫改”後，超聲波、核磁共振檢查減少患者個人負擔的支出劇增了37%。雖然健康保險政策審議委員會繼續提高健康保險費率，但力量不足。今年上班族健康保險費負擔額比去年每月上漲了2000韓元左右，但預計將出現1.4萬億韓元的赤字。如果按照目前的趨勢發展下去，到2029年積累資金將見底，要求政府投入預算的要求必然會越來越強烈。 在韓國的8大社會保險中，沒有編入政府預算、而是另外運營會計的只有健康保險和老人長期療養保險。國民、公務員、軍人、私立學校年金和雇傭、工傷保險通過財政推算等正在接受預算當局和國會的審查。4年後的2026年，韓國將進入老年人口比率超過20%的超高齡社會。不受牽制的健康保險的支出規模將更快地增加。為了避免國民繳納的保險費和稅金浪費在不必要的地方，在為時已晚之前要完善外部控制系統。

한국어