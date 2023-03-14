“所有的歷史都是勝利者的歷史”. March. 14, 2023 07:36. . “所有的歷史都是勝利者的歷史。”演講或廣播後，經常有人用這樣的話表示疑問。這是有道理的話。高麗史是朝鮮王朝作為國家事業編纂的歷史。當然，我努力說明高麗滅亡、朝鮮建立的必然過程。在此過程中當然也發生了刪節和歪曲。 從高麗過渡到朝鮮的過程還算平靜。在歷史上，有很多國家在戰爭中失敗而永遠消失，也有很多國家被並入他國，甚至失去了原有的語言和文化。有時，這樣的國家和城市只有在破壞者的戰勝碑上才能讀出名字。波斯曾是巨大的帝國，但是由於希臘-波斯戰爭、亞歷山大大帝的征服戰爭，幾乎沒有留下自己的記錄。我們不僅依賴於這個巨大帝國的滅亡，其成長過程也大部分依賴於希臘觀察者的記錄。 但即便如此，懷疑歷史記錄、歷史學的存在、說明本身也是不對的。歷史學就是尋找這種歪曲事實之外的真相的學問。別的學問不就是那樣嗎？天文學也是勝利者的歷史。我們眼中的星星是從接近我們視野的星星、明亮的星星、先到達我們的視野後遮擋遠處的光的星星開始的。為了發現遠處的光，理解可視性世界遠處的空間，天文學家們正在竭盡全力。與不確定性的鬥爭是所有學問和科學存在的理由。 失敗者的記錄也有歪曲之處。辯解失敗，誇大對方的惡毒。無論是勝者還是敗者，歪曲事實也存在質量。從隆美爾的戰鬥日誌來看，錯誤地掌握對方戰鬥力的情況很多。這是理所當然的事情。對敵情了如指掌的情況並不容易。因此，隆美爾大膽的勝負較量更加精彩。相反，如果被勝利帶來的快感、敗者的憤慨所束縛，能夠獲勝的戰鬥也會失敗。為了自我合理化的歷史、為了精神勝利的歷史。這才是真正危險的勝者的歷史。

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