沙特和伊朗在中國會面並就關系正常化達成協議，“無異於打了拜登的耳光”. March. 13, 2023 07:38. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 中國宣布斡旋中東老冤家沙特阿拉伯和伊朗關系正常化後，美國露出不滿的神色。以中東為舞臺，美中展開了心理戰。在美國與曾是盟邦的沙特關系惡化之際，中國似乎以緩和中東緊張局勢的斡旋者自居。 主要外媒和伊朗和沙特媒體10日報道說：“（伊朗和沙特）兩國決定恢復外交關系，在對方國家重新開設大使館。”兩國外交關系正常化是自2016年1月以後時隔7年多。當時，沙特不顧伊朗的反對，逮捕本國什葉派有影響力的神職人員並處決壹部分人後，伊朗什葉派勢力開始攻擊沙特駐伊朗大使館等，導致了斷交事態。 兩國關系正常化協議從6日起在中國全國人民代表大會（相當於國會）召開的中國北京進行，為期4天。伊朗和沙特政府10日在聲明中表示：“對安排此次會談的中國領導人和政府表示感謝。”中國外交總指揮、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅當天也表示：“此次北京對話是以中國和沙特、伊朗三國領導人的共識為基礎推進的。對話取得了重要的成果。” 壹直以沙特為最大友邦、對“世界火藥庫”中東展開政策的美國雖然表示支持協議，但並沒有掩飾不快的心情。白宮國家安全委員會協調員約翰·柯比當天在電話吹風會上表示，“我們支持為緩和該地區緊張局勢而做出的所有努力。伊朗出現在與沙特的談判桌上，是因為對內外壓力，而不是因為中國邀請伊朗進行對話和協商”，極力縮小談判的意義。當被問及“美國在中東影響力縮小的時候，中國是否在增強存在感”時，柯比強調：“我們堅決反對‘我們遠離中東’的主張。” 據外媒報道，由於沙特和伊朗達成關系正常化協議，美國處於守勢。美國智庫布魯金斯研究所外交政策副局長蘇珊娜·穆隆尼對《華爾街日報》分析稱：“此次協議給中國的宣傳活動帶來了巨大的勝利。從這個角度來看，這無異於沙特打了拜登政府的耳光。”路透社也報道說：“在美國長期行使影響力的地區，中國充當和平斡旋者，令美國政府人士感到不安。”

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