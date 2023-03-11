BTS獲得日本金唱片大獎4冠王. March. 11, 2023 08:03. by 李智允記者 leemail@donga.com. 來自韓國的世界級男子偶像組合防彈少年團（BTS）登上了日本金唱片大獎4冠王寶座。 Big Hit Music10日表示，BTS在第37屆日本金唱片大獎中獲得了包括“最佳亞洲藝人”在內的4個獎項。 “最佳亞洲藝人”是頒發給去年最突出的亞洲歌手的獎項，BTS連續5年獲得該獎項。BTS是第壹個連續5年獲得該獎的歌手（及組合）。BTS憑借包含出道後9年間歷史的專輯《Proof》獲得了“Best 3專輯”獎，此外他們在“年度最佳音樂錄影帶”、“年度下載歌曲”部門也獲得了獎項。 1987年由日本唱片協會創立的金唱片大獎是代表日本的權威音樂頒獎典禮。

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