尹錫悅當選壹年，應該展開超越掌控執政黨、獲得國民心意的謙虛政治. March. 10, 2023 07:41. . 昨天是尹錫悅總統在大選中獲勝滿壹周年的日子。在國會朝小野大的情況下，尹政府是半拉子政權。現政府能否成為具有立法能力的完整政權，取決於明年4月的國會選舉。前天在國民力量黨全黨大會上組成清壹色“親尹”的執政黨領導層，對國會選舉會產生什麽樣的影響，目前還不得而知。有人擔心，這不是值得舉杯慶祝的事情，也有可能是作繭自縛。 雖然尹總統的國政支持率最近有所上升，但仍然停留在40%左右。從全黨大會的結果來看，尹總統似乎確實掌握了黨心，但如果冷靜地觀察其內容，情況並非如此。金起炫代表（黨首）52.9%的得票率，是把競選規則改為黨員投票100%的結果，再加上露骨的“尹心介入”起了作用。盡管如此，如果把安哲秀、千下藍（音）、黃教安等候選人的得票數加在壹起，則達到了47.1%。 尹總統在1年前的大選中獲得48.56%的支持率，以0.7%的優勢戰勝了共同民主黨代表李在明。這是微弱的勝利，如果沒有中立選民的加入，他無法獲勝。在壹年後的全黨大會上，安哲秀和千下藍也分別獲得了23.7%和14.9%的支持率。雖然共同民主黨目前因李在明代表的司法風險支持率有所下降，但如果在國民力量黨全黨大會上表現出的總統室和“親尹”政界人士的形態今後繼續保持下去，中立黨員和選民隨時都有可能脫離，打破大選時的緊張均衡。 即使是行政和立法分離的總統制，執政黨領導層也應該由尊重總統意願的人組成，這符合自律結社體政黨的理念。但是，如果執政黨領導層超越尊重，達到盲從的水平，甚至喪失正當的批評力，這將降低政黨的擴張性，對國會選舉也沒有幫助。 尹總統在總統室的人事安排中安排了檢察官出身的人士，到處安排檢察官出身的人士。這種人事安排不能繼續下去。也不能因為掌握了執政黨就強行進行“親尹”公推，將執政黨引向分裂。保守政權應該珍惜中立選民在文在寅政權執政5年後遠離進步、傾向於保守的現象。尹總統應該回顧自己是如何在大選中獲勝的，並銘記展開更加謙遜的政治，才是超越執政黨獲得民心之路。

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