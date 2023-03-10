“單壹國家最多”的18名選手進入世界三大音樂大賽決賽. March. 10, 2023 07:42. by 趙은아 achim@donga.com. 據調查，在世界三大音樂大賽之壹的伊麗莎白皇後國際音樂比賽今年的決賽中，韓國聲樂家作為單壹國家最多，共有18人進入決賽。有人期待“K古典音樂”能夠延續K-POP的人氣。 8日（當地時間），伊麗莎白皇後國際音樂大賽主頁上公開了聲樂部門64名決賽選手（44名女性、20名男性）的名單。其中韓國人約占28%，共計18人。這壹數字超過了舉辦該比賽聲樂部門大賽的2014年（12名）、2018年（13名）的韓國選手人數。 比利時王室從1937年開始主管的伊麗莎白皇後國際音樂比賽與肖邦國際鋼琴大賽、柴可夫斯基大賽壹起被稱為世界三大國際音樂大賽。每年輪流舉辦小提琴、聲樂、作曲、鋼琴部門，作曲部門在2012年最後壹次被廢除後增加了大提琴部門。大提琴在2017年首次舉行比賽，今年是第二次。 去年的比賽開設了大提琴部門，在66名決賽選手中，約占15%的10名是韓國演奏家。當時大提琴演奏家崔夏榮奪冠而成為話題。 在聲樂部門，2011年女高音歌唱家洪慧蘭和2014年女高音歌唱家黃秀美分別獲得第壹名。2018年女高音李秀研（獲獎）、2014年女高音朴惠尚（第5位）、男高音金承稷（獲獎）、男中音柳韓成（獲獎）等進入了決賽。小提琴部門2015年林智英獲得第壹名，在2012年之前舉行的作曲部門，2008年趙恩華和2009年全敏宰分別獲得第壹名。 此次伊麗莎白皇後國際音樂大賽的參賽人數為412人，創下了歷史最高紀錄。已確定進入決賽的64人將於5月21日至22日和24日至25日分別進行決賽和半決賽。在半決賽中確定進入決賽的12名選手將於6月1日至3日在布魯塞爾市內的博紮爾藝術中心與比利時瑪蒂爾德王妃壹起爭奪冠軍寶座。由7人組成的今年大賽評委團中還包括韓國女高音歌唱家曹秀美。 駐比利時韓國文化院通過業務協議支援伊麗莎白皇後國際音樂大賽，每年與大賽組委會共同舉辦“韓國GALA演奏會”。

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