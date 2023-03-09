上巖洞藍天公園將建造直徑180米的大觀覽車“首爾環”. March. 09, 2023 07:40. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 首爾市8日表示，將在麻浦區上巖洞藍天公園制作大觀覽車“首爾環”。該觀覽車直徑達180米，如果2027年竣工，將成為世界第二大觀覽車。 當天，首爾市召開了說明會，發表了首爾環建設計劃。首爾市在去年10月公開大觀覽車建設計劃後，以藍天公園、弩督島、汝矣島公園、鷺梁津水管材料中心、蠶室等5處為對象進行了討論，藍天公園被確定為最終候選地。 首爾市相關人士解釋稱：“藍天公園距離朝鮮很近，（如果設置首爾環）將具有南北統壹時代新關口的象征性”，“不僅可以眺望漢江，還可以眺望首爾市中心和南山、北漢山的自然景觀，這壹點也獲得了很高的分數。” 當初，首爾市曾討論過以英國倫敦的大觀覽車“倫敦眼（The London Eye）”為標桿設置“首爾眼”的方案。但是為了區別於普通觀覽車，決定建造沒有傳統輪輻的“環狀”結構物，並命名為首爾環。直徑為180米，僅次於阿聯酋（UAE）的“Ain Dubai”（257米），位居世界第二。 以環形為準，這是世界第壹。 在搭乘人員方面，每小時搭乘1474人，每天最多可搭乘1.1792萬人。首爾市相關人士表示：“從英國、新加坡等的事例來看，來到城市的遊客中有15%~20%會使用大觀覽車”，“從2030年首爾市遊客人數3000萬人來看，預計每年將產生350萬人以上的需求。”計劃吸引民間投資籌措4000億韓元事業費。目標是2025年6月開工，2027年12月竣工。首爾市還計劃，在制作首爾環時，采用最新環保技術，使其成為循環經濟的象征物。

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