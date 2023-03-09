鮑威爾稱“準備進壹步提高利率”……本月再次暗示將邁出“大步”. March. 09, 2023 07:39. by 朴敏宇記者、紐約=金賢洙常駐記者 minwoo@donga.com,hskim@donga.com. 美聯儲主席鮑威爾發表鷹派發言，強烈暗示了再次實施“大步"（上調標準利率0.5%）的可能性，全球金融市場陷入了恐慌。繼美國紐約股市三大指數同時暴跌後，美國長短期利率逆轉幅度創下了42年來的最大值。韓國綜合股價指數（KOSPI）也下跌了1%以上，韓元對美元的匯率也暴漲到1320韓元（韓元價值暴跌）。 鮑威爾當地時間7日在出席美國參議院銀行委員會聽證會時表示：“最近美國經濟指標比預想的要強，這表明美聯儲很有可能比預想的最終利率水平還要高。如果整個經濟指標看起來需要更快的緊縮，我們做好了進壹步提高利率的準備。”對於除去能源、食品、居住費的“核心服務價格”，他表示：“根本看不到物價上漲率下降。” 由於鮑威爾的表態，2月份以“嬰兒步（上調0.25個百分點）”降低緊縮速度的美聯儲即將停止上調利率的市場期待就此破滅。反而有人擔心，美聯儲在預定於21日和22日舉行的聯邦公開市場委員會上，將通過“大步”勒緊緊縮韁繩。美國急劇的利率上調很有可能導致全球經濟萎縮。 當天，在對美聯儲利率敏感的債券市場，10年期和2年期美國國債利率逆轉幅度擴大到1%，經濟蕭條信號增大。受紐約股市下跌超過1%的影響，當天韓國KOSPI比前壹個交易日下跌1.28%（31.44點），以2431.91點收盤。投資心理萎縮的外國人（-1620億韓元）和機構（-8189億韓元）凈拋售近1萬億韓元，拉低了指數。韓元對美元的匯率比前壹天上漲了22.0韓元，以1321.4韓元收盤。

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