尹錫悅訪美，將焦點放在“參與核保護傘、減少半導體損失”上. March. 09, 2023 07:40. by 張寬碩記者、華盛頓=文炳基常駐記者 jks@donga.com，weappon@donga.com. 韓國如何有效參與美國為應對朝核威脅而提供的延伸威懾（核保護傘）程序，以及如何消除美國《半導體科學法》及《通貨膨脹削減法》相關韓國企業的損失，成為決定尹錫悅總統國事訪美成敗的安保和經濟領域兩大核心議題。 國家安保室長金聖翰當地時間7日在華盛頓會見韓國媒體常駐記者時表示：“以尹總統訪美為契機，將積極探索進壹步加強韓美同盟對朝核遏制執行力的方案。”要求不透露姓名的韓國政府高級官員表示：“政府要求韓國也參與美國擁有的核能力或（該能力的）企劃、執行等程序，並共享情報，也要求將這樣的程序體系化、制度化。” 也就是說，為了消除韓國國民對美國核保護傘實效性的擔憂，美國提供的核保護傘應該得到實質性的強化。據悉，韓美將在尹錫悅總統和拜登總統舉行首腦會談之前，為韓國擴大參與美國提供核保護傘的過程進行協商。隨著朝鮮露骨地威脅以戰術核武器攻擊韓國，尹錫悅今年1月甚至提到了自己擁有核武器的可能性。此後，美國高層官員接連發出信息，表示要獲得韓國國民對提供延伸威懾的信任，但有人指出，這不足以消除憂慮。 日本《讀賣新聞》8日報道說，美國政府為加強核遏制力，向韓國和日本提議建立新的“三國間延伸威懾協議體”。但韓國政府壹名官員表示：“無論怎樣強調韓美日安保合作，韓國政府關於核保護傘問題的立場，是韓美雙邊協議機制更為有效。” 通過半導體法和通脹削減法能減少多少韓國企業遭受的損失，也成了左右此次首腦會談成敗的核心課題。金聖翰表示：“在執行削減通脹法和半導體法等美國產業政策過程中，決定最大限度地減少主要同盟韓國企業受到不公平待遇或面臨意想不到的不確定性的可能性。” 韓國政府壹名高層官員表示：“美國似乎非常關註《半導體法》會對同盟或友邦產生什麽樣的影響。”對於削減通脹法，他還表示：“在4月首腦會談之前，應該取得相當大的進展。希望本月美國公布相關實施令時，情況會朝著打開突破口的方向發展。” 美國根據半導體法，決定向在本國建設半導體工廠的企業支付補貼，但附加了共享超額利潤和公開半導體設施等侵害企業利益的前提條件。

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