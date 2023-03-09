總統室：“韓美將提高生物技術與青年風險投資合作水平”. March. 09, 2023 07:40. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，尹錫悅總統將於下月底對美國進行國事訪問，屆時兩國在尖端生物技術或青年風險投資領域的合作水平也將有所提高。這體現了尹錫悅為了將生物健康領域培養成國家核心戰略產業的意誌，也是為了將合作領域擴大到尖端技術和宇宙、未來壹代等，探索全面加強同盟。 尖端生物是韓國政府選定的12大國家戰略技術中，與人工智能、量子、宇宙等壹起，被尹錫悅放在優先考慮順序的領域。尹錫悅在2月28日主持召開“生物健康新市場創造戰略會議”時表示：“為了讓風險企業和青年挑戰該領域並主導這壹領域，將積極推進韓國版‘波士頓集群（產業集成園區）’的建設。”波士頓集群是位於美國馬薩諸塞州的世界最大規模的生物集群。△以數據為基礎的醫療、健康、照顧服務革新△搞活生物健康產業出口△培養生物健康尖端專業人才、加強創業支援等也是此次訪美的主要議題。 就尹錫悅此次訪美，國家安保室長金聖翰當地時間7日在華盛頓會見記者時表示：“將在核能、宇宙、能源、網絡等尖端技術領域探索新的增長動力，並探索以青年壹代為中心，劃時代地增進兩國國民間人際交流的方案。”金聖翰特別強調：“青年、未來壹代是不可或缺的重要部分。所有與國家利益相關的協商或首腦會談最終都是為了給後續壹代帶來希望和機會。” 根據尹錫悅“把科學技術放在國政運營中心”的哲學，此次訪美期間是否會訪問與此相關的地區或當地大學等也備受關註。尹錫悅去年9月為參加聯合國大會訪問了美國紐約大學後，還相繼訪問了加拿大多倫多大學和瑞士蘇黎世聯邦理工學院等，走訪了各地名牌大學。尹錫悅在多倫多大學與人工智能領域的學者們進行了討論，在蘇黎世理工大學與量子領域的學者們進行了討論。執政黨相關人士表示：“正如尹總統在巡訪中曾說過，‘將造訪在科學領域受關註的地方或該國最高名牌大學’的發言壹樣，將深入考慮象征性的場所。”

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