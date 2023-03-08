“就那樣大哭出來吧”. March. 08, 2023 07:40. . 作者有時用語言刻印自己的痛苦。陀思妥耶夫斯基也是如此。他在寫《卡拉馬佐夫兄弟們》的1878年5月16日，小兒子阿廖沙死了。因為從他那裏繼承下來的癲癇。因為父親，兒子死了。他所感受到的痛苦和罪惡感是無法言喻的。這種痛苦深入到了他的小說中去。失去孩子而悲痛的母親出現在他的小說中並非偶然。死去的孩子像他的兒子壹樣，三歲差三個月，名字叫阿廖沙也絕非偶然。 小說中失去孩子的母親只能哭。生活被毀了，家庭也被毀了，離開家已經3個月了。這就是她去找佐西馬長老的原因。似乎只有這樣才能生存下去。但是長老卻說出了意外的話。“妳所需要的不是安慰。不要試圖得到安慰，大哭出來吧。”只是每當流淚的時候，兒子就會成為上帝的天使，在天堂俯瞰著母親哭泣的樣子，為那眼淚感到高興，但要記住把那眼淚告訴上帝。也就是說，不要試圖掩蓋傷口，也不要試圖痊愈。哭聲是來自想要打開傷口的不斷的欲望，所以只要能哭出來就大聲哭吧，哭聲最終會傳到在天上的兒子那裏，並打動慈悲的上帝的心。他用這種方式安慰的話行不通的她，讓她回家。 這樣壹來，悲痛的眼淚總有壹天會變成“安靜的悲傷的眼淚”，找到心靈的安息。事實上，這是陀思妥耶夫斯基失去兒子痛苦時，奧普蒂娜•普斯汀修道院的安布羅西長老說的話。他記住了這句話，後來改成了小說中登場的佐西馬長老的話。“不要試圖得到安慰，就那樣大哭出來吧。”長老說不要試圖得到安慰的話，安慰了他的痛苦。雖然只是壹點點。

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