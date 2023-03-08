“將以更強的面貌回歸賽場”，內馬爾將接受腳踝手術. March. 08, 2023 07:43. by 金東昱 creating@donga.com. 因腳踝頻繁受傷而倍感疲憊的內馬爾（31歲•巴黎聖日耳曼隊）最終將登上手術臺。手術後恢復最多需要4個月左右的時間，因此實際上他已經結束了本賽季所有的征程。 巴黎聖日耳曼俱樂部（PSG）7日通過球隊官網表示，“最近幾年內馬爾右腳踝不穩定的情況頻發”，“為了避免再次發生危險，球隊醫療人員建議他進行韌帶重建手術。所有專家都認為需要手術。” 據球隊透露，內馬爾即將前往卡塔爾多哈的壹家醫院接受手術。球隊預測，手術後經過康復過程，回到球隊需要3、4個月的時間。考慮到PSG的法甲最後壹場比賽定於6月4日舉行，因此內馬爾實際上等於結束了本賽季。截止到7日，內馬爾以24個攻擊點（13個進球、11次助攻）繼隊友裏奧內爾•梅西（25個）之後，在該領域排名聯賽第2位。內馬爾當天在自己的社交媒體上留言說：“將以更強的面貌回歸賽場。” 內馬爾在上個月19日與裏爾隊進行法甲聯賽主場比賽時右腳踝扭傷。當時，內馬爾被擔架擡走時，用雙手捂住右腳踝，表情非常痛苦。此前，內馬爾曾多次右腳踝受傷。在去年卡塔爾世界杯小組賽第1輪與塞爾維亞隊的比賽中，內馬爾因同壹部位受傷，缺席了小組賽後兩輪的比賽。 內馬爾缺席的PSG隊將於9日與拜仁慕尼黑隊（德國）進行2022~2023賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽16強戰次回合比賽。PSG隊在首回合比賽中以0比1敗北，次回合面臨非常嚴峻的考驗。

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