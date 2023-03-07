哲學家的土地. March. 07, 2023 07:47. . 羅馬人對希臘的愛非常深。貴族富豪家庭讓希臘人出任家庭教師。要想在羅馬取得成功，成為法學家是最好的選擇，而要想成為能夠抓住大眾的口才和運用邏輯的有能力的律師，必須前往希臘留學。凱撒也曾在希臘留學，成為法學家，並最終進入了政界。 在這樣的文明和教養的土地上，如果布滿歷史戰場，人們或將很難相信。公元前168年，艾米盧斯•保羅在奧林匹斯山下的皮杜斯擊敗了馬其頓的長矛步兵隊。在這場戰鬥中證明了羅馬軍新型戰術隊形的威力，羅馬軍獲得了稱霸世界的自信。他的兒子斯基皮奧•索非亞努斯在第三次布匿戰爭中徹底消滅了迦太基。羅馬在通往帝國的路上展開的兩場決定性的戰鬥、凱撒和龐培對決的法薩盧斯戰鬥，以及凱撒死後他的繼承人奧克塔維亞努斯和安東尼與凱撒暗殺者展開的肺立比之戰不是在意大利的土地上發生的，而是在希臘發生的。 拜占庭帝國時期、第壹次世界大戰時，國際勢力在希臘也多次發生沖突。希臘成為戰爭之地的原因是地緣政治因素。地形有利於要塞建築，是連接歐洲、中東和奧斯曼的交叉路口。21世紀的韓國又是怎樣的呢？這裏成為美國、日本、俄羅斯和中國對峙的十字路口。冷戰結束後，原以為這種意義會有所減弱，但隨著中國對臺灣地區加強威脅，地緣政治威脅指數大幅上升。中國對臺灣的攻擊絕不僅僅是“壹個中國”的中國內政問題那麽簡單。現在中國的威脅正逐漸擴大到東南亞，而韓國和日本的生命線—海洋貿易路或將立即進入中國的管轄範圍。僅靠輕型航空母艦是無法應對的。為了應對這壹威脅，成立了連接美國和印度的“四方聯合”，由此使得韓國的外交立場陷入困境。 地緣政治地位不是固定的。它不斷變化，要求生存的智慧。先覺悟後準備的人才能生存下來。是戰爭史的永恒真理。

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