4部韓國畫冊被選定為“博洛尼亞最佳童書獎”獲獎作品. March. 07, 2023 07:48. by 金正恩 kimje@donga.com. 韓國國內4名畫冊作家的作品被選為在兒童文學界具有世界權威的“博洛尼亞最佳童書獎（Bologna Ragazzi Award）”的獲獎作品。博洛尼亞最佳童書獎與“漢斯•克裏斯蒂安•安徒生獎”、“BIB獎”並稱為世界三大畫冊（圖畫書）獎。BIB是斯洛伐克布拉迪斯拉發插圖雙年展上頒發的獎項。 文化體育觀光部6日表示：“李智研作家的《離開》等4部畫冊被選為2023博洛尼亞最佳童書獎的獲獎作品”，“在國際舞臺上展示了韓國畫冊的潛力。”在博洛尼亞最佳童書獎中獲得優秀獎的作品有小說部門李智研作家的《離開》（NCSOFT）、歌劇Prima部門米婭作家的《長椅，關於悲傷》（Studio AUM）、漫畫部門（初等•滿9~12歲）金奎雅作家的《影子劇場》（讀書熊）、5unday（文字）、尹熙大（繪畫）作家的《House of Dracula》（5unday）等。去年，李秀智作家的畫冊《夏天來了》（BIRSBIRS）和崔德奎作家的《大手》（尹E誒ition）分別獲得了博洛尼亞最佳童書獎小說和非小說部門優秀獎（Special Mention）。韓國作家從2004年首次獲獎開始，幾乎每年都獲得最佳童書獎。 1966年設立的博洛尼亞最佳童書獎授予每年3月在意大利舉行的世界最大規模的兒童書展“博洛尼亞兒童書展”上展出的書中藝術性和創意性優秀的書籍。今年的博洛尼亞兒童書展將於6日（當地時間）至9日舉行，頒獎典禮將於6日和7日舉行。 兒童文學評論家金智恩評價道：“包括《長椅，關於悲傷》的作者米婭在內，今年獲得博洛尼亞最佳童書獎的韓國作家大部分都是新人作家”，“博洛尼亞最佳童書獎的獲獎部門多樣化，在實驗性作品突出的氛圍中，韓國新人作家們的出色表現具有意義。”作為韓國人首次獲得世界權威童書大獎—瑞典兒童文學獎“阿斯特麗德•林德格倫獎”的白熙娜（音）作家表示：“韓國畫冊的水平在短時間內增長到了驚人的程度”，“最近幾年，在各種國際圖書展上，關註韓國館的人越來越多，關註度也越來越高。”

한국어