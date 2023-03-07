吳賢揆攻入蘇超聯賽首粒進球……黃仁範取得本賽季第3粒入球. March. 07, 2023 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. 吳賢揆（22歲•凱爾特人）打進了個人在蘇格蘭聯賽的首粒進球。 5日，吳賢揆在與聖米倫隊的2022~2023賽季蘇格蘭足球超級聯賽（第壹級聯賽）客場比賽中，在下半場第21分鐘替補上場後，在球隊4比1領先的下半場第36分鐘攻入點球。這是他在正規聯賽的首粒入球，也是繼上月12日與聖米倫隊的蘇格蘭足總杯16強賽上攻入蘇格蘭舞臺首粒入球後本賽季的第二個入球。今年1月加盟凱爾特人的吳賢揆在正式比賽7場比賽中都作為替補選手出場，但壹直提升這自己的進球數。 當天凱爾特人隊雖然在上半場第6分鐘被對方先拔頭籌，但僅在下半場就攻入5球，以5比1獲勝。取得正規聯賽7連勝的凱爾特人隊以25勝1平1負（積76分）的成績領先排名第二的格拉斯哥流浪者隊（積67分）9分，繼續保持領先地位。 6日，黃仁範（27歲•奧林匹亞科斯）在與萊瓦迪亞克斯隊的2022~2023賽季希臘足球超級聯賽（第壹級聯賽）主場比賽中首發出場並攻入壹球。黃仁範在1比0領先的上半場第38分鐘，在本隊獲得角球的情況下，接到隊友從左路開出的長傳球，在球門右側用壹記右腳淩空抽射破門得分。 去年8月在歐洲足球聯盟（UEFA）歐羅巴預選賽中攻入本賽季首粒進球的黃仁範繼1月8日與沃洛斯隊的比賽中攻入聯賽首粒進球後，時隔兩個月再次成功斬獲進球。黃仁範本賽季攻入3球，助攻4次。黃仁範在本隊以4比0領先的下半場第14分鐘被替換下場，最終奧林匹亞科斯隊以6比0大勝對手。

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