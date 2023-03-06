韓國方案：“日本征用被告企業將參與‘韓日未來基金’”. March. 06, 2023 07:36. by 申晋宇, 申나리 niceshin@donga.com,journari@donga.com. 據悉，就日本帝國主義強占時期強制征用受害者賠償解決方案，韓國全國經濟人聯合會（全經聯）和日本經團聯決定共同建立“未來青年基金（暫稱）”。據確認，兩國政府就負有賠償責任的日本被告企業三菱重工業、日本制鐵參與該基金達成了共識。 韓國政府定於6日公布韓國強制征用賠償解決方案。其中包括行政安全部下屬的“日本強制動員受害者支援基金會”利用浦項制鐵等因《韓日請求權協定》受惠的16家國內企業捐贈的資金、代為賠償受害者的“第三方償還”方案等。韓國政府消息靈通人士表示，如果韓國政府宣布解決方案，日本首相岸田文雄將表明日本政府繼承包含對殖民統治進行痛徹反省的立場。 綜合5日《東亞日報》的采訪來看，兩國間的核心爭論焦點“被告企業參與賠償”問題，被告企業將參與用於韓日青年福利等的未來青年基金。總統室國家安保室長金聖翰當天前往美國時表示：“韓日青年和未來壹代為開創兩國關系的新時代將發揮怎樣的作用、積累怎樣的潛力，兩國經濟界等正在協商能夠做出貢獻的方案。” 這是在日本政府堅持“強制征用問題已通過1965年《韓日請求權協定》得到解決”、被告企業不能通過支援基金參與償還賠償的立場下提出的對策。韓國政府核心相關人士表示：“無論是采取何種方式被告企業都要出錢的韓國立場和不能通過支援基金交錢的日本立場之間，采取了折中的解決方法。” 不過，如果被告企業不通過支援基金，而是通過未來青年基金采取“間接貢獻”的方式，預計會引發是否符合受害者要求的賠償宗旨的爭議。據悉，對於增進韓日友好有同感的日本大企業等普通企業，兩國政府正在協商不僅參與兩國財界籌集的共同基金，還自發參與支援基金籌集的基金的方案。 據悉，對於強制征用受害者的道歉，岸田將繼承1998年金大中總統和日本首相小淵惠三發表的《21世紀新韓日夥伴關系共同宣言》中包含的“對過去殖民統治表示痛徹反省和真誠的道歉”的立場。也就是說，將以此來代替對強制征用受害者的道歉。

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