執政黨競選演繹“泥田鬥狗”，恢復執政黨地位迫在眉睫. March. 04, 2023 08:02. . 國民力量黨昨天在頻道A的主持下舉行了黨代表（黨首）競選最後壹次電視討論，結束了黨層面的正式選舉運動。從今天開始，將進行為期4天的移動投票和ARS投票，並在8日的全黨大會上選出新黨代表和5名最高委員。如果在代表選舉中沒有獲得過半數選票的人，將於12日進行決選投票。 去年3月9日大選後時隔1年舉行的執政黨全黨大會，國民的視線確實很冷淡。這次全黨大會，應該為擺脫緊急對策委員會體制、具備負責任的執政黨面貌、為國政打下基礎的契機。但是，以“100%黨員投票”規則變更、尹錫悅之心介入爭議出發的競選演變成彈核總統和談論議會選舉公推權的心理戰，最後還委托對競爭候選人進行了調查。 在全國主要城市舉行的每次演講會上，都會出現貶低競爭候選人的發言和支持者之間的噓聲。在2日舉行的首爾聯合演講會上，金起炫候選人稱安哲秀候選人是“毀掉黨的人”，安哲秀等則以金起炫的土地投機嫌疑為由主張，“和李在明的‘大莊洞’壹模壹樣”。蔚山KTX站連接道路在2007年變更設計方向，經過金起炫所擁有的林地，金起炫獲得了巨額行情差價。金起炫以散布虛假事實的嫌疑委托警方對首次提出疑惑的黃教安候選人和安哲秀進行了調查。在最高委員選舉中，張藝燦候選人過去在非法賽車聚會上活動的疑惑浮出水面，其他候選人還要求他退出競選。 回望競選過程，可以說國民力量黨喪失了執政黨的地位。在高物價、高利率、經濟蕭條等民生吃緊、經濟越來越困難的情況下，執政黨召開全黨大會的同時，既沒有對政策路線進行討論，也沒有對國家革新進行像樣的討論。別說保守政黨的未來或黨的革新方案，而是分為親尹、非尹等進行鬥爭的行為持續了壹個多月。 國民力量黨作為（國會）少數派執政黨，通過可預測的立法活動支持國政運營是國家穩定和克服危機的首要條件。特別是主要政策的最終決定權從政府轉移到國會的現在更是如此。盡管如此，到目前為止，國民力量黨幾乎沒有向國民展現出穩定的面貌。反而因為黨權之爭增加了不安感。不管是誰當選，隨著新領導層的上臺，國民力量黨面臨的課題非常明確。當務之急是首先展現可信賴的執政黨的能力和行動。

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