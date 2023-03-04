中央災難安全對策本部：“考慮解除7日隔離”……韓中航空航線大幅擴大. March. 04, 2023 08:02. by 金素英記者、李祝福記者 ksy@donga.com,bless@donga.com. 隨著新冠病毒的流行程度趨於穩定，韓國政府決定最早於4月底將目前處於“嚴重”級別的傳染病危機警報下調至“警戒”級別。在調整級別後，政府將依次解除確診患者7天的義務隔離和公共交通等佩戴口罩的義務。 中央防疫對策本部狀況總管團長林淑英（音）3日在新聞發布會上表示：“將在4月底至5月初世界衛生組織召開新冠病毒第15次緊急委員會之後，召開調整新冠危機級別的危機評價會議。”即，韓國將與正在討論結束大流行宣言的世衛組織保持壹致步調。 目前新冠疫情是傳染病危機級別“關註-註意-警戒-嚴重”中最高的“嚴重”級別。防疫當局表示，在危機級別降至“警戒”後，將分階段解除檢查、隔離義務、治療劑支援、確診者財政援助等目前剩余防疫措施。政府將於本月底制定並宣布具體的路線圖。 此外，往返於韓國和中國的航線也將恢復到新冠疫情以前的水平。據國土交通部透露，目前每周62次的韓中航班將在本月內增加到每周200次以上。首先，3月份將把目前每周運行2.25次（往返標準）的仁川-北京航線增加到每周90次。仁川至上海航線目前每周運行5次，但最多每周可運行112次。

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