曾經說過該說的話的那些女性. March. 04, 2023 08:02. by 李智允記者 leemail@donga.com. 最近去書店的話，櫃臺上的觸手可及的每個地方都擺放著女作家的作品。李箱文學獎大賞獲獎者去年和今年都是女性小說家。這在200年前是無法想象的事情。朝鮮時代是女性受壓迫的社會。女性只能做針線活和料理等“女性要做的事情”，根據父母的意願，和連面都沒見過的男人結婚。壹想到沒有女性發出自己的聲音，不知為何感到委屈和郁悶。 但是，真的壹個人都沒有嗎？《朝鮮的帥魅女》證明了非凡、主體性的女性並不像《朴氏傳》那樣只是虛構存在，給人以痛快感。在韓國學中央研究院研究古典小說和性角色的4名學者聚在壹起，在國家記錄中，在民間野史軼聞集中發掘出了具有進取心的女性人物。東亞日報從2018年9月開始到第二年3月為止，補充了27篇連載的原稿，增加了13篇，共記錄了40人的故事。 有壹位連名字都沒剩下的女子。從前兩班家族沒有在族譜裏寫上女人的名字，只剩下姓氏。全州李氏女士從小開始做學問。雖然出生在富足家庭並學習的女性有壹些，但李某並沒有被關在家裏。她執筆了朝鮮最長的小說《玩月會盟宴》。卷數為180卷，字數約達300萬字。為了實力得到認可，她甚至將書籍流通到了宮殿。宮中人傳閱了書。她成為了暢銷書的作者。 這本書從非凡的女性到平凡的女性都有所體現。堅持阻止丈夫單方面離婚要求的女性、壬辰倭亂時處決日軍將帥的女性、在濟州受到正祖召喚遊覽漢陽和金剛山的女性…….這表明，朝鮮時代的女性也和男性壹樣，是擁有夢想、勇氣和欲望的人。作者們表示：“希望今天也能給所有飽受歧視的女性帶來力量。”

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