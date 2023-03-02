每100名女嬰只有104.7名男嬰……出生性別比例創45年來的最低值. March. 02, 2023 07:35. by 崔惠? herstory@donga.com. 去年，意味著每100名女嬰中男嬰人數的出生性別比例未達到105名，是45年來的最低值。因偏愛男孩而保持較高性比的第三胎孩子的性比也下降到了與第壹胎相似的水平。 1日，據統計廳國家統計門戶網站統計，去年總出生性別比例比1年前減少了0.4名，為104.7名。這是自1977年104.2人（歷史最低值）以來，45年來的最低值。 韓國出生性別比例在20世紀70、80年代為104~111名左右，1990年達到116.5名，創下了歷史最高紀錄。據分析，這是因為直到生育子女較多的1970年代為止，追究性別的氛圍有所減少，但從1980年代開始進行了“只生兩個孩子好好撫養”的家庭計劃運動，為了生兒子的性別鑒別增加。 當時，由於擔心性別比例不均衡會現象成為嚴重的社會問題，1994年禁止人為的胎兒性別鑒定。進入21世紀後，出生性別比例呈下降趨勢，但2007年達到106.2名，進入了正常範圍。出生性別比例103~107名被視為正常範圍。 去年，從第壹胎、第二胎、第三胎以上的出生順序來看，出生性別比例也都在正常範圍內。據統計，第壹胎的出生性別比例比1年前減少了0.5名，為104.8名，第二胎與前壹年相同，為104.6名。第三胎以上的性別比例為105.4人，是1990年開始統計出生順序性別比例以來的最低值。此前，由於“世代相傳”的傳統觀念，直到生下兒子為止生育的事例很多，因此第三胎以上的出生性比例比第壹胎要高。1993年，第三胎以上的出生性別比例曾達到歷史最高值209.7名。

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