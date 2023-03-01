檢察機關加快李在明涉及對朝鮮匯款的調查速度……金聖泰等財務負責人被起訴. March. 01, 2023 07:40. by 具敏基記者、劉元模記者 koo@donga.com、onemore@donga.com. 正在調查雙鈴集團對朝鮮匯款疑惑的檢察機關接連把涉案相關人士移交審判等，正在加快針對共同民主黨代表（黨首）李在明的調查速度。 水原地方檢察廳刑事6部（部長檢察官 金永南）28日以貪汙及瀆職、違反外匯交易法、違反資本市場法等嫌疑拘留起訴了雙鈴實際所有者人、前會長金聖泰（拘留中）的“金庫看守人”前財經總管本部長金某（拘留中）。檢方認為，金某與3日被拘留起訴的金聖泰合謀，把800萬美元（約101億韓元）秘密運到了海外。檢方27日也以犯人逃避罪拘留起訴了金聖泰的隨行秘書樸某（拘留中）。 據悉，檢察機關在調查金聖泰的過程中，掌握了他從雙鈴子公司和皮包公司挪用的635億韓元資金流向的賬簿。 金聖泰和金某涉嫌代替李在明向朝鮮送去了800萬美元（約106億韓元）。檢察機關認為，其中，為建設智能農場所需的500萬美元（約66億韓元）和為李在明訪朝所需的300萬美元（約40億韓元）分別適用第三者受賄罪和受賄罪。 在檢方的調查過程中，金聖泰的挪用規模有可能進壹步增加。金聖泰和金某涉嫌任意減持雙鈴子公司Nanos的可轉換公司債券權利的“宙斯1號”投資組合的部分出資股份，變更為金聖泰的股份，給125名工會成員造成約4500億韓元的損失。據悉，檢察機關考慮到金聖泰通過“宙斯1號”投資組合獲得巨額資金後，有可能把該資金用於賄賂政界，正在以金聖泰的賬簿為基礎，集中力量調查其用途。 首爾中央地方檢察廳反腐敗調查1部（部長檢察官嚴熙俊）和3部（部長檢察官姜疫苗）最快將於下周就大莊洞及慰禮新城開發事業特惠疑惑和城南FC贊助費疑惑，對李在明進行不拘留起訴。

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