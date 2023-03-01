印裔美國人的“政治力量”……兩人參加共和黨總統候選人競選. March. 01, 2023 07:40. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 《紐約時報》等媒體28日報道說，有兩名印度裔參加美國在野黨共和黨總統候選人競選，印度裔正在積極進軍美國政界。此前雖然已有前路易斯安那州州長鮑比·金德爾參加了2016年共和黨總統候選人競選，但兩人印度裔參加美國總統競選尚屬首次。 上個月14日遞交出師表的美國前駐聯合國大使尼基·黑莉（51歲）的父母是印度北部旁遮普省出身的錫克教徒。她與白人丈夫結婚後改信基督教，但也帶著丈夫參加錫克教活動等，強調了印度裔的身份。 同月21日宣布參加競選的企業家維貝克·拉瑪斯瓦米（38歲）的父母是來自南部喀拉拉邦的印度教徒。他在哈佛大學攻讀生物學，畢業於耶魯大學法學院，創立了生物企業“Roivant Sciences”，成為了百萬富翁。 以2019年為準，印度裔美國人約有460萬人。在2020年大選中，74%的人投票給拜登總統，支持民主黨的傾向很強。首位印度裔副總統和女副總統卡梅拉·哈裏斯的母親也來自南部泰米爾納德邦。聯邦眾議院也有5名印度籍議員。 印度裔的教育水平很高，作為英國殖民統治的遺產，具有使用英語的優勢，因此被評價為參與政治的壁壘較低。最近，印度不僅超過中國成為世界最大人口大國，而且以快速的經濟增長為基礎，在國際社會上也逐漸擴大影響力。 在美國財界，印度界的躍進更為明顯。谷歌、微軟、IBM、星巴克等代表“美國股份公司”的大企業的首席執行官都是印度裔。去年10月，印度教徒蘇納克成為第壹位非白人裔英國首相。

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