滑鐵盧戰役和拿破侖的失誤. February. 28, 2023 07:48. . 拿破侖是個不留戀過去，不停地尋找新的工作的人。直到拿破侖去世之前，讓其壹直留戀的戰鬥就是滑鐵盧戰役。據說，他在聖赫勒拿島流放時曾多次說過“如果能回到過去再次指揮那場戰鬥……”。 拿破侖在滑鐵盧犯下了太多的錯誤。拿破侖的傳記作家們指出，在滑鐵盧，拿破侖連自己傳授的教訓都沒有遵守。在敵人準備充分、自己連觀測都沒法正常展開的地方展開了戰鬥。他沒有充分地參觀戰場，在桌子前花費的時間比在馬背上花費的時間更多。 由於不明原因，戰鬥開始得太晚，在戰鬥過程中把指揮權交給米歇爾•內元帥，在後方停留了太長時間。普魯士軍隊正在趕來加入滑鐵盧戰役，但拿破侖認為他們正在逃跑。這也是毫無根據的推測。 與以前的他相比，他顯得遲鈍、猶豫，失去了冷靜的判斷，僅依靠信念行動。對拿破侖的沒落感到惋惜的人們推測其原因多種多樣。胃痙攣、痔瘡、肥胖、睡眠不足……綜合這些推測，拿破侖是壹個應該躺在病床上的重癥患者。 雖然不知道原因，但葬送滑鐵盧戰鬥的決定性原因是毫無根據的確信。“30分鐘之後我們就勝利了”，過去這句話像謊言壹樣正確。但是在滑鐵盧這句話卻不在奏效。拿破侖遠征俄羅斯失敗後，嘗到了沒落的滋味。對失敗的恐懼是不是壓迫了理性？ 拿破侖是不是真的被感情所左右，誰也無法直言判斷。最近烏克蘭戰爭是熱門話題，如果對壹方說不利的話，很多人立即追問“妳站在哪壹方？”在社會所有話題上迎合理念和大眾感情的人也增多了。在任何領域都這樣下去是不可能取得勝利的。

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