尹熙根就鄭順信落馬表示“作為按規定推薦者感到難過”. February. 28, 2023 07:50. by 金基允記者、趙東柱記者 pep@donga.com,djc@donga.com. “（對於去留問題）我經常會苦惱。” 警察廳長尹熙根27日在會見記者時，被問到“警察內部出現了辭職論，您在考慮去留嗎?”時，作出了以上回答。對於尹熙根不顧警方內部“使檢察機構、警察調查權調整宗旨無力化”的批評、力主推薦的鄭順信（音）律師從國家調查本部長職位上落選壹事，警方內部出現了“現在應該勇退”的說法。這是因為，自去年8月尹熙根就任後警察廳長後，行政安全部新設警察局、梨泰院萬聖節慘案、年末報復人事疑惑等，爭議不斷。 尹熙根當天上午在首爾市西大門區警察廳會見記者，就鄭順信落馬事件表示：“作為按規定推薦者，我對這壹系列情況感到難過。將盡快進行後續程序，避免出現空白。”他還表示：“征集約用了50天，我認為應該比這個更快地進行。”被問到“在推薦階段是否知道鄭律師兒子的學校暴力問題”時，他回答說：“完全不知道。” 據悉，在當天非公開進行的國會情報委員會全體會議上，圍繞鄭順信人事考察失敗，也提出了質疑。情報委國民力量黨幹事柳相範議員表示，對於鄭順信的推薦過程，尹熙根表示，“通過與總統室的事前交換意見，推薦了合適的人選”。國家調查本部長由行政安全部部長向總統提出由警察廳長推薦的候選人後進行任命。 共同民主黨幹事尹建永議員說，尹熙根在會上還表示：“警察廳沒有人事考察權限，只是收到了考察結果報告。（對鄭順信的）人事考察結果通報稱‘沒有任何問題’。（之所以表示遺憾）是作為按規定推薦者的最低限度的責任。”據尹建永透露，尹熙根解釋說，“3名申請者中，有2人在人事考察過程中被告知沒有問題，1人被告知有問題”。 對於“勇退論”，尹熙根多少持保留態度，但警方內部是壹片嘩然。警方實名內部公告欄“警察網”上出現了很多要求其下臺的意見，稱“看到組織崩潰的樣子，應該承認自己是不能以信念說話的無能廳長，應該勇退”。另外，警方內部“國家調查本部長不能由檢察機關出身的人士擔任”的論調正在愈演愈烈。

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