“檢察官出身”的國家調查本部長下馬……“清壹色檢察官”的人事系統存在問題. February. 27, 2023 07:41. . 檢察官出身的鄭順信（音）律師24日被任命為警察廳國家調查本部長，僅隔壹天就下了馬。鄭順信對兒子校園暴力事件的不當應對導致輿論惡化後，尹錫悅總統25日取消了對他的任命。在罕見的人事混亂中，指揮3萬調查警察重大責任的國家調查本部長壹職在相當長的壹段時間內將出現空缺。 鄭順信的兒子在2017年進入著名私立高中後，在長達8個月時間裏對使用宿舍同壹房間的同級學生實施了“豬XX”“赤色XX”等語言暴力，被移交給了學校暴力委員會。受害學生甚至試圖做出極端的選擇，情況非常嚴重。當時擔任檢察官的鄭順信表示，“這是語言暴力，前因後果很重要”，不願承認責任，還參與了兒子寫陳述書的過程。校方下達轉學處分後，他還申請重新審查，並向法院提起行政訴訟，並壹直拖到大法院。雖然最終敗訴，但在法律程序進行期間，轉學措施推遲了1年左右。因為鄭順信沒有反省和道歉，而是展開了訴訟戰，所以受害學生遭受了更長時間的痛苦。 這壹事件早在2018年就被媒體報道過。現政府人事程序中規定，公職預備候選人是否存在與本人、配偶或直系親屬有關的民事、行政訴訟。但警察廳和總統室卻表示，“這是與子女相關的問題，在驗證上存在局限性”，回避責任所在。為加強人事驗證、提高透明性而成立的法務部人事信息管理團甚至沒有透露，是否對鄭順信進行了驗證。另外，鄭順信還曾在大莊洞事件的審判中參與過金萬培（音）的辯護。雖然有人提出疑問，到去年年初為止為大型腐敗事件核心人物辯護的鄭順信作為國家調查本部長指揮警察是否合適，但在驗證過程中卻沒有人把此視為問題。 鄭順信在尹錫悅擔任首爾中央地方檢察廳檢察長時曾擔任人權監督官等，有過壹起工作的經歷。他也是法務部長韓東勛、檢察總長李元䄷和司法研修院的同期。目前，總統室的人事企劃官、人事秘書、公職綱紀秘書等人事、驗證部門全部由檢察機關出身人士占據。因此，不由得有人批評說，對鄭順信的驗證工作是否像樣進行。這不是鄭順信下臺就能結束的事情。要徹底追究對鄭順信進行不實驗證的責任人，刷新由清壹色檢察官出身的人事、驗證隊伍。

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