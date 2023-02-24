澤連斯基面臨權威主義和高層腐敗的考驗. February. 24, 2023 07:50. by 洪禎秀 hong@donga.com. 隨著烏克蘭戰爭的長期化，有人擔心在國際社會上成為拯救祖國的英雄的澤連斯基總統面臨內部反對等國內問題。因為，在對抗俄羅斯入侵的團結浪潮中，暫時被埋沒的痼疾逐漸浮出水面。 美國《華爾街日報》22日指出，澤連斯基作為說服西方國家讓烏克蘭獲得大規模援助的代價，被要求對本國高層的腐敗和越軌行為負更大的責任。壹名西方國家駐烏克蘭外交官說：“如果澤連斯基總統不能維持獲得西方援助的推進力，將面臨腐敗疑惑或政治鬥爭等而灰頭土臉。” 首先，有人批評澤連斯基的權威主義態度，例如控制政治競爭者的媒體曝光等。據悉，下屆總統競選人首選人選、被稱為“鐵將軍”的烏軍總司令瓦列裏·紮盧日內因沒有得到澤連斯基的批準，幾乎無法接受媒體采訪。 烏克蘭還出現了內部分裂的征兆。據俄羅斯官方媒體RT22日報道，去年9月從俄羅斯奪回的烏克蘭第二大城市哈爾科夫市長伊戈爾·捷列霍夫因涉嫌在社交媒體上使用俄語違反國家語言法而被罰款。哈爾科夫的大部分居民是俄羅斯裔。捷列霍夫去年11月也因在節目中使用俄語而受到了罰款處罰。 在澤連斯基進入政界前曾壹起作為喜劇演員与他一起活動的科斯揚汀·彼得魯舍斯基表示：“我從不自問，他（澤連斯基）作為總統是否做得很好，但只是到戰爭結束為止。”由於戰爭長期化，國民的疲勞感正在增加，但澤連斯基反而變得更加強硬，因此輿論的支持可能會減弱。 烏克蘭去年3月為從國民那裏得到俄羅斯軍隊相關信息而開發的“電報”聊天機器人“eVorog”的相關爭議也在持續。英國周刊《經濟學家》指出：“如果居住在俄羅斯占領地的烏克蘭人使用eVorog的事實被揭露，將面臨遭到報復的危險。”

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