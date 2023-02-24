韓國銀行維持3.5%的基準利率……時隔1年零6個月再次凍結. February. 24, 2023 07:51. by 朴敏宇記者、紐約=常駐記者 金賢洙 minwoo@donga.com、kimhs@donga.com. 韓國銀行在經過1年零6個月的上調利率步伐後，23日把基準利率凍結在3.5%。因為連續上調利率導致經濟停滯的憂慮和百姓經濟的痛苦增大，韓國銀行暫時停下了利率上調。不過，韓國銀行總裁李昌鏞表示，“利率上調基調還沒有結束”，留下了今後追加上調的活口。 韓國銀行金融貨幣委員會23日召開貨幣政策方向決定會議，決定維持目前3.50%的基準利率。韓國銀行先後十次調息，把2021年8月0.5%的“零利率”水平的基準利率總共提高了3個百分點，特別是從去年4月起連續7次上調利率。 據分析，韓國銀行之所以停止上調利率，是因為對經濟放緩的憂慮增大。韓國的經濟增長率在去年第四季度轉為負增長（-0.4%），今年到第壹季度為止又出現了負增長的征兆。實際上，當天韓國銀行考慮到出口減少和內需鈍化等因素，將今年的增長率預測值從原來的1.7%下調至1.6%，下調了0.1個百分點。 李昌鏞在當天的記者招待會上表示：“我們認為，把標準利率維持在目前水平，並仔細檢查各種不確定性因素，是比較合適的。”他指出，不確定性因素有通貨膨脹放緩速度、美國聯邦儲備委員會的最終利率水平、中國經濟恢復對韓國經濟的影響、房地產經濟的金融穩定影響、利率上調波及影響等。 但他表示：“希望不要將此次凍結標準利率視為‘利率上調基調已經結束’。”他的意思是，這不是“句號”，而是“喘口氣”。 實際上，4月份有可能再次上調。李昌鏞就最終利率水平表示：“金融貨幣委員中有壹人表示應維持目前利率水平3.5%，五人認為暫時應該保留3.75%的可能性。” 相反，美聯儲短期內將繼續采取緊縮措施。據美聯儲當地時間22日公開的上周聯邦公開市場委員會例會紀要，大部分與會者同意以“上調0.25個百分點”來減緩加息速度，但部分人主張有必要盡快上調0.5個百分點。市場認為，美聯儲將在3月、5月、6月會議上通過3次追加上調，把基準利率提高到5.50%後，維持到年底。

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