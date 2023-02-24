勞動團體補助金的壹半將分配給非工會-MZ工會等. February. 24, 2023 07:50. by 李美智 image@donga.com. 政府表示，將減少支援現有工會的國庫補助金金額，並將全體預算的壹半支援給非工會勞動者團體和“MZ工會”等新勞動團體。工會中不透明地公開會計資料的地方將被排除在該對象之外。 雇傭勞動部23日發表了包含上述內容的《2023年勞動團體支援事業改編方案》。本月內經過行政預告，3月份將以此為基礎發布補助金支援公告。 改編案將勞動團體支援事業對象從工會法上的“工會”擴大到“壹般勞動者團體”。去年為止，支援對象僅限於“總聯合團體工會及地區單位本部、各產業聯合、各產業單位工會、中小工會”等向管轄市、郡、區正式申報成立的工會。但是從今年開始，“由勞動者組成的協議體等其他勞動團體”也將成為對象。由非正式員工和平臺勞動者組成的團體或地區、行業內勞動者協議體等勞動團體可以獲得新的支援了。 雇傭部還決定另行制定對這些新支援團體的補助金。勞動團體全體支援預算44億韓元中，壹半（22億韓元）將分配給新選定的支援團體。因此，不僅是非工會團體，最近以年輕壹代為主組成的所謂MZ工會也可以得到支援。 雇傭部還再次確認了不會向不提交會計賬簿和文件備置•保存與否的證明資料的工會提供支援金的立場。

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